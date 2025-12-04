Zoe Armenteros 04 DIC 2025 - 08:58h.

Donald Trump ha contado que en esa llamada le dio un ultimátum a Maduro para que abandonara Venezuela

Máxima tensión en Venezuela ante la amenaza de Trump de ataques terrestres: promete que Maduro "se irá"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro ha roto el silencio sobre la conversación telefónica que mantuvo con Donald Trump hace 10 días tras cuatro meses de asedio militar en el Caribe. El líder chavista ha asegurado que la llamada transcurrió en "un tono cordial y de respeto", a pesar de que tras esa llamada el republicano ha ido en un 'in crescendo' de sus amenazas contra el Gobierno de Caracas.

Así lo ha contado en un programa de televisión: “Conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto, inclusive, puedo decir que fue cordial", ha asegurado Maduro que ha hablado por primera vez de este contacto telefónico al que siguió la orden de Trump de cerrar el espacio aéreo de Venezuela, a pesar de su falta de no tener jurisdicción sobre ello.

Maduro, sin embargo, ha subrayado el tono "de respeto" y "cordial" de la llamada y ha apuntado al diálogo entre ambos países, que siempre es "bienvenido." El presidente de Venezuela, sin embargo, no se ha referido a los avisos de Trump sobre expandir los ataques a territorio venezolano.

“Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz”, afirmó Maduro durante la emisión televisiva.

“Me gusta la prudencia y el respeto, y con el favor de Dios, todo saldrá bien para la paz, la independencia, la dignidad y el futuro de Venezuela. Amén", ha subrayado Maduro, que esta vez no ha bailado ni ha hecho bromas, aunque si volvió a hablar en su 'spanglish' : "Bienvenida la paz. Paz sí, guerra nunca en la vida", dijo Maduro.

Trump subió el tono de las amenazas después de la llamada telefónica con Maduro

Trump, que mantiene un extraordinario despliegue militar en el mar Caribe, frente a las costas de Venezuela ha explicado que el plan de Estados Unidos irá mucho más allá de una campaña de presión contra Maduro y asegura que el mandatario sudamericano "ha vaciado las cárceles" de su país.

El presidente de EEUU al contrario del tono de Maduro, ha ampliado las operaciones militares sobre Caracas. Trump insinuó que las operaciones marítimas para combatir el narcotráfico podrían ampliarse “muy pronto” a acciones por tierra, un mensaje que ha sido interpretado como una advertencia directa al Gobierno venezolano, pero además de acusar al presidente de Venezuela de ser el 'capo' del cártel de la droga al tiempo que aseguraba que se iría del país.