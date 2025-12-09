Malaysia Airlines deberá indemnizar con 365.000 euros a cada familia

El Gobierno de Malasia reanudará la búsqueda de los restos del vuelo MH370, el avión que desapareció hace más de 11 años

Un tribunal de Pekín ha ordenado a Malaysia Airlines a indemnizar con algo más de 2,9 millones de yuanes por caso ( 365.000 euros) a los familiares de ocho pasajeros del vuelo MH370. Es el primer fallo emitido en China por las demandas presentadas tras la desaparición en 2014 del avión con 239 personas a bordo.

El Tribunal Popular del distrito pequinés de Chaoyang explicó en un comunicado en su cuenta en la red social Wechat que las ocho sentencias corresponden a pasajeros ya declarados legalmente fallecidos conforme a los procedimientos establecidos.

Las indemnizaciones incluyen compensación por fallecimiento, gastos funerarios, daños morales y otros perjuicios, de acuerdo con el Convenio de Montreal y la legislación china.

Las denuncia por la desaparición del vuelo de Malaysia Airlines

La corte detalló que desde 2016 se habían acumulado 78 demandas interpuestas por 75 familiares, que reclamaban compensaciones y la creación de un fondo específico para financiar las operaciones de búsqueda

Tras el proceso de mediación, 47 de esos casos fueron retirados después de que los demandantes alcanzaran acuerdos extrajudiciales con la aerolínea.

Otros 23 expedientes siguen en tramitación porque los familiares no han solicitado la declaración de fallecimiento de los pasajeros o no han completado ese proceso, indicó el tribunal.

Malasia retomará la búsqueda del avión

El fallo llega pocos días después de que el Gobierno malasio anunciara que reanudará el próximo 30 de diciembre la búsqueda del aparato junto a la empresa Ocean Infinity, especializada en exploración submarina.

La operación se prolongará durante 55 días y se centrará en un área con mayores probabilidades de hallar restos, según las autoridades malasias, que no han revelado la ubicación exacta. Las autoridades chinas agradecieron la semana pasada la reanudación de la búsqueda.

El vuelo MH730 de Malaysia Airlines, ¿qué le pasó?

El MH370 desapareció el 8 de marzo de 2014 unos 40 minutos después de despegar de Kuala Lumpur rumbo a Pekín, tras un apagado manual del sistema de comunicaciones y un giro no programado que desvió la aeronave hacia el sur del océano Índico.

La investigación oficial concluyó que el Boeing 777 voló durante varias horas más hasta supuestamente quedarse sin combustible y caer al mar.

A bordo viajaban 239 personas, entre ellas 153 ciudadanos chinos.

Las familias insisten desde hace años en mantener las operaciones de búsqueda, recibir apoyo psicológico y obtener compensaciones adecuadas.