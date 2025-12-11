La Fiscalía de Basilea-Landschaft ha concluido ahora su investigación penal y aún no se ha fijado una fecha para el juicio

El asesinato de la influencer Valeria Márquez se investiga como feminicidio: su expareja, líder de un cártel de la droga

Compartir







Conmoción en Suiza. El marido de la finalista de Miss Suiza, Kristina Joksimovic, ha sido acusado de estrangular, matar y triturar a la modelo en una batidora. Según informa ‘Daily Mail’, el hombre está acusado de decapitarla y de arrancarle el útero. El cuerpo destrozado fue encontrado el 13 de febrero de 2024 en su casa ubicada en Binningen, Basilea. La pareja vivía con sus dos hijos pequeños en la vivienda.

La Fiscalía de Basilea-Landschaft ha concluido ahora su investigación penal y aún no se ha fijado una fecha para el juicio. Tal y como aparece en los documentos judiciales, su marido supuestamente desmembró el cuerpo de Kristina con una sierra de calar, un cuchillo y tijeras de jardín.

El marido extrajo "cuidadosamente" el útero de Kristina

Un informe de la autopsia revela también que Thomas, el pseudónimo de su marido, supuestamente “extrajo cuidadosamente” el útero de Kristina, ya que era el único órgano extraído de su torso. Algunas de las partes de su cuerpo fueron trituradas en una batidora y las disolvió en una solución química.

Los investigadores descubrieron que mientras estuvo supuestamente cortando su cuerpo en trozos, el marido estuvo viendo vídeos en YouTube. La autopsia también determinó que la causa de la muerte fue estrangulamiento, aunque tenía signos de traumatismos en la mejilla, debajo de la ceja y la nariz, así como moratones en la pierna derecha, pie, omóplatos y en la parte posterior de la cabeza. También le arrancó partes de su pelo.

PUEDE INTERESARTE Así es Kamila Rodrigues Cardoso, la modelo adolescente de Brasil que lo dejó todo para convertirse en monja

La mujer habría planeado dejar la relación

El informe muestra que Thomas quería deshacerse del cuerpo de la mujer y ocultar su móvil en un camión de reparto. El tribunal destaca que el marido se negó en un principio a darles acceso a su teléfono. Al principio, dijo que encontró a su esposa muerta junto a las escaleras de la casa. Pero, tras descubrir el asesinato, el hombre declaró que estaban hablando tranquilamente cuando de repente ella le atacó con un cuchillo.

El tribunal recalca que el informe de la autopsia contradice su versión basada en la defensa propia porque la autopsia demuestra que tenía planeado deshacerse del cuerpo. Así, señala que la cuidadosa extracción del útero y “los signos de mutilación deliberada” indican que posiblemente tenía un trastorno mental.

Una fuente cercana a la víctima reveló el año pasado que el posible motivo del asesinato podría ser que ella quería dejar la relación. Uno de los amigos de la mujer añadió que la Policía ya había acudido a la casa de la pareja por denuncias de violencia física.