La broma de Álex y Marc Márquez junto a Felipe VI a los motoristas de la Casa Real: "¡Buen cacharro este! Esto pesa, ¿eh?"

Álex y Marc Márquez, junto a Felipe VI y los motoristas de la Guardia Real española. Casa Real
El rey Felipe VI ha recibido este jueves en audiencia, en el Palacio de La Zarzuela, a Marc y Álex Márquez, cuya brillante temporada les ha valido los títulos de campeón y subcampeón del mundo de MotoGP. La Casa Real ha compartido en redes sociales un vídeo del encuentro, en el que los pilotos y el monarca han conversado sobre la disputa del Mundial, la rivalidad fraternal y el próximo campeonato de 2026.

En una primera reunión a solas, el rey se ha dirigido a los dos pilotos con evidente emoción: "Felicitaros, porque vaya Mundial de MotoGP", ha expresado Felipe VI, reconocido aficionado al motociclismo. Marc Márquez, reciente campeón, ha respondido: "La verdad es que ha sido un mundial único. Por dos cuestiones. Una, por volver de la lesión y la otra porque el principal rival dormía bajo el mismo techo. Porque vivimos juntos".

El rey ha sonreído ante la complicidad entre ambos: "Claro, es que el ser hermanos... Pero luego cada uno tiene su equipo". A lo que Marc ha añadido: "Tenía que adelantarle a él, o él a mí", seguido de la réplica de Álex: "Pero todo quedaba en casa".

Marc y Álex Márquez, sorprendidos por las motos de la Guardia Real española

Tras la reunión, los hermanos Márquez han dado un paseo por la Zarzuela y han charlado con los motoristas de la Guardia Real española. Marc ha explicado: "Al venir nos guiaba una moto". El rey se ha interesado: "¿Una moto?". Los pilotos han respondido: "Sí, sí", y uno de ellos ha añadido: "Ah sí, sería de Guardia Civil".

Durante el recorrido, Marc se ha detenido ante una de las motos de gran tamaño utilizada por los guardias, sorprendiéndose por sus dimensiones: "¡Buen cacharro este! Esto pesa, ¿eh?", ha comentado, antes de que le explicaran algunos de los modelos disponibles en la Casa Real: "La más antigua que tenemos es de 1988". Entre risas, Marc y Álex han bromeado después con los guardias: "Felicidades por llevar estos trastos, eh". Y han añadido: "Sí, que cuesta".

Finalmente, Felipe VI ha despedido a los dos hermanos en la puerta del palacio, animándoles para el futuro: "Os seguiremos, y enhorabuena. Es increíble lo que estáis logrando". Marc ha aprovechado para mirar hacia el próximo Mundial: "A ver, a ver este 2026. Si me lo pone difícil o se lo pongo yo difícil a él. Pero que se quede en casa. Espero que se quede en casa". Álex ha cerrado con un asentimiento: "Eso, eso. Es lo importante".

