Gonzalo Barquilla 11 DIC 2025 - 20:05h.

El rey Felipe VI ha recibido en el Palacio de La Zarzuela a Marc y Álex Márquez, campeón y subcampeón del mundo de MotoGP

El dorsal de Marc Márquez, uno de los décimos más buscados para la Lotería de Navidad de 2025

El rey Felipe VI ha recibido este jueves en audiencia, en el Palacio de La Zarzuela, a Marc y Álex Márquez, cuya brillante temporada les ha valido los títulos de campeón y subcampeón del mundo de MotoGP. La Casa Real ha compartido en redes sociales un vídeo del encuentro, en el que los pilotos y el monarca han conversado sobre la disputa del Mundial, la rivalidad fraternal y el próximo campeonato de 2026.

En una primera reunión a solas, el rey se ha dirigido a los dos pilotos con evidente emoción: "Felicitaros, porque vaya Mundial de MotoGP", ha expresado Felipe VI, reconocido aficionado al motociclismo. Marc Márquez, reciente campeón, ha respondido: "La verdad es que ha sido un mundial único. Por dos cuestiones. Una, por volver de la lesión y la otra porque el principal rival dormía bajo el mismo techo. Porque vivimos juntos".

El rey ha sonreído ante la complicidad entre ambos: "Claro, es que el ser hermanos... Pero luego cada uno tiene su equipo". A lo que Marc ha añadido: "Tenía que adelantarle a él, o él a mí", seguido de la réplica de Álex: "Pero todo quedaba en casa".

Marc y Álex Márquez, sorprendidos por las motos de la Guardia Real española

Tras la reunión, los hermanos Márquez han dado un paseo por la Zarzuela y han charlado con los motoristas de la Guardia Real española. Marc ha explicado: "Al venir nos guiaba una moto". El rey se ha interesado: "¿Una moto?". Los pilotos han respondido: "Sí, sí", y uno de ellos ha añadido: "Ah sí, sería de Guardia Civil".

Durante el recorrido, Marc se ha detenido ante una de las motos de gran tamaño utilizada por los guardias, sorprendiéndose por sus dimensiones: "¡Buen cacharro este! Esto pesa, ¿eh?", ha comentado, antes de que le explicaran algunos de los modelos disponibles en la Casa Real: "La más antigua que tenemos es de 1988". Entre risas, Marc y Álex han bromeado después con los guardias: "Felicidades por llevar estos trastos, eh". Y han añadido: "Sí, que cuesta".

Finalmente, Felipe VI ha despedido a los dos hermanos en la puerta del palacio, animándoles para el futuro: "Os seguiremos, y enhorabuena. Es increíble lo que estáis logrando". Marc ha aprovechado para mirar hacia el próximo Mundial: "A ver, a ver este 2026. Si me lo pone difícil o se lo pongo yo difícil a él. Pero que se quede en casa. Espero que se quede en casa". Álex ha cerrado con un asentimiento: "Eso, eso. Es lo importante".