La familia de Greg Biffle envió su última tarjeta navideña poco antes de fallecer en el accidente de avión del 18 de diciembre

El piloto de NASCAR Greg Biffle, su esposa y sus dos hijos murieron en el accidente aéreo en Carolina del Norte

Compartir







Ron Herbert, amigo íntimo del campeón de NASCAR Greg Biffle, ha relatado recientemente con mucho dolor que recibió la última tarjeta navideña de la familia Biffle pocos días después del fatal accidente que les costó la vida.

"Recibí esto por correo hoy. No tengo palabras para describir a la familia", escribió Herbert en Instagram el pasado domingo, mostrando la tarjeta en la que Greg, su esposa Cristina Grossu Biffle y sus hijos Emma y Ryder aparecían sonrientes y abrazados.

"Esperamos que puedan relajarse y disfrutar de la magia y la alegría que esta temporada les ofrece. ¡Les deseamos un feliz Año Nuevo! Les mandamos cariño Greg, Cristina, Emma y Ryder”, se leía en la tarjeta.

PUEDE INTERESARTE Momentos de tensión cuando un ladrón 'pillado' robando en una tienda de Ohio trata de disparar contra un agente de Policía

Greg Biffle murió cuando se dirigía a visitar con su familia a su amigo Cleetus McFarland

El 18 de diciembre, Greg Biffle, de 55 años, su esposa Cristina, de 35, y sus hijos, Emma, de 14, y Ryder, de cinco, fallecieron al estrellarse el avión en el que viajaban en el Aeropuerto Regional de Statesville, Carolina del Norte. En el accidente también perdieron la vida el piloto de aerolínea comercial Dennis Dutton, su hijo Jack y Craig Wadsworth. La familia se dirigía a un viaje de cumpleaños a Sarasota, en Florida, para visitar al amigo de Greg, Cleetus McFarland (nombre real Garrett Mitchell).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Greg y Cleetus se habían hecho inseparables tras conocerse durante las labores de socorro del huracán Helene, cuando el veterano piloto de NASCAR se convirtió en mentor del joven. "El último año y medio con él ha sido uno de los mejores momentos de mi vida. Tengo la suerte de haberlo tenido como mentor y amigo cercano”, compartió McFarland en un emotivo homenaje publicado también el 21 de diciembre. "Los queremos muchísimo y es una auténtica tragedia que hayamos tenido que perder a los Biffles de esta manera", agregó.

Greg promocionaba su sorteo navideño diario “Biffmas” en los días previos al accidente

En los días previos al accidente, Greg promocionaba su sorteo navideño diario “Biffmas”, con premios en dinero y otros regalos, mientras Cristina se encargaba de enviar cartas de Papá Noel a los niños, según contó su madre, Cathy Grossu, a 'People'. Justo antes del accidente, Cristina envió un mensaje de texto a su madre desde el avión: “Estamos en problemas”. “Eso fue todo”, relató Cathy entre lágrimas. “Estamos devastados. Con el corazón roto. No puedo creer que se hayan ido. No recuerdo esas últimas palabras y eso me atormentará. Pero eran felices", precisó la progenitora.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Greg Biffle será recordado no solo por su trayectoria en NASCAR, sino también como el “héroe anónimo” del huracán Helene, al usar valientemente su helicóptero para salvar vidas durante la catástrofe. Su familia, su generosidad y su espíritu de ayuda quedaron reflejados en aquella última tarjeta navideña, un gesto de cariño que ahora se ha convertido en un conmovedor recuerdo de su legado.