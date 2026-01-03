Iván Sevilla 03 ENE 2026 - 11:10h.

El presidente de Colombia urge a la ONU a reunirse y hace "un llamado urgente a la desescalada" de tensión

EEUU ataca Venezuela | Trump anuncia que ha capturado a Maduro y a su mujer y les ha sacado del país

Compartir







MadridEl bombardeo de EEUU a Venezuela que ha denunciado la República Bolivariana que preside Nicolás Maduro está dejando reacciones en el resto de países latinoamericanos como Cuba o Colombia.

Desde la nación cubana, su presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha denunciado y demandado la "urgente reacción de la comunidad internacional contra el criminal ataque de Estados Unidos".

En un mensaje en su cuenta de la red social X, ha advertido de que la "zona de paz está siendo brutalmente asaltada" en lo que califica como "terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano".

Colombia llama a la "urgente desescalada" de tensión

Por su parte, el mandatario de la República de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra observando "con profunda preocupación los reportes sobre las explosiones y la actividad aérea inusual" en territorio venezolano.

Reafirmando su "compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas", debe mantenerse el "respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados" así como "la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, ha insistido en la "solución pacífica de las controversias internacionales". En este sentido, en su comunicado también en redes sociales, el Gobierno colombiano "rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil".

Ha hecho un "llamado urgente a la desescalada" de tensión entre Estados Unidos y Venezuela, abogando por "el diálogo y los canales diplomáticos" en una posición de su país "orientada a la preservación de la paz regional".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe ser convocado de inmediato para establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela", ha pedido igualmente.

Incluso Gustavo Petro ha avanzado que ya "despliega la fuerza pública en la frontera y toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados" en Colombia.