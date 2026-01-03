España sigue de cerca la situación en Venezuela tras la operación militar de EEUU

EEUU ataca Venezuela | Delcy Rodríguez asegura desconocer el paradero de Nicolás Maduro y exige a Donald Trump "una prueba de vida"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este sábado "desescalada" y "responsabilidad" ante los ataques de Estados Unidos en Venezuela, mientras ha asegurado que el Ejecutivo está realizando un seguimiento exhaustivo de la situación en el país.

"El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra Embajada y consulados están operativos", ha asegurado Sánchez en un mensaje en 'X'. En este contexto, el presidente del Ejecutivo ha subrayado que "hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas".

Exteriores sigue de forma coordinada la situación en Venezuela con la UE

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación se ha avanzado que está siguiendo de cerca la situación en Venezuela, de manera coordinada con sus socios de la Unión Europea y los países de la región.

En concreto, el Departamento capitaneado por José Manuel Albares ha indicado que España está en "permanente" contacto con su Embajada y Consulado en Caracas y la unidad de emergencia consular. "Estamos pendientes de la situación de la colonia española en el país", ha indicado este sábado el Ministerio en un comunicado. Cabe recordar que en Venezuela vive una comunidad de unos 150.000 españoles.

También ha detallado que el personal de la Embajada y Consulado de España en Caracas, así como sus familias, se encuentran todos bien, en el marco de la operación militar ejecutada esta madrugada por parte de Estados Unidos contra Venezuela, que ha ido acompañada de una serie de bombardeos contra la capital del país, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira.

"España hace un llamamiento a la desescalada y a la moderación, y a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas", ha explicado.

En este sentido, España, según Exteriores, "está dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis". España ha recordado que no ha reconocido los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 y siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela. También ha indicado que ha acogido, y seguirá haciéndolo, a decenas de miles de venezolanos que han tenido que abandonar su país por motivos políticos y que está dispuesta a ayudar en la búsqueda de una solución democrática, negociada y pacífica para el país.

Sumar condena "sin paliativos" la agresión de Trump contra Venezuela y los tacha de "acto de piratería imperialista"

Por su parte, Sumar ha condenado "sin paliativos" los ataques de Estados Unidos contra Venezuela, que considera que han venido precedidos de "graves violaciones" del derecho humanitario con asesinatos de supuestos traficantes de drogas en lanchas. El partido ha hecho un llamamiento "al Gobierno de España a condenarlos y a la movilización popular para evitar que se conviertan en el prólogo de ataques y de una invasión de Venezuela", algo que, según ha subrayado, "desestabilizaría a toda América Latina", según ha informado Sumar.

"Los ataques constituyen una gravísima violación de la Carta de Naciones Unidas, una agresión unilateral injustificada, un acto de piratería imperialista contra un estado miembro de Naciones Unidas", ha añadido. Sumar ha recordado que esta madrugada se ha producido un ataque aéreo coordinado contra cuarteles militares de Caracas y otras ciudades de Venezuela, sin que haya por el momento conocimiento de la extensión de los daños y posibles víctimas.

Izquierda Unida acusa a Estados Unidos de romper la soberanía de Venezuela tras el ataque "criminal" en Caracas

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha condenado el ataque como una "agresión militar criminal" por parte de Estados Unidos sobre varias áreas de Venezuela y en su capital Caracas que rompe la soberanía actual del país.

"Condenamos los bombardeos de EE.UU. en Caracas y otras zonas de Venezuela, en una agresión militar criminal que viola su soberanía y pone en riesgo a la población civil", ha manifestado Antonio Maíllo a través de su cuenta personal de la red social 'X'.

Maíllo ha manifestado también su solidaridad con el pueblo venezolano y ha reclamado a la política nacional e internacional unión frente a la guerra y el imperialismo. "Debemos unirnos frente a la guerra y el imperialismo. Solidaridad con el pueblo venezolano".

Abascal pide a Maduro que se rinda "inmediatamente" tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado que Nicolás Maduro se rinda "inmediatamente" para evitar el sufrimiento del pueblo venezolano.

"El régimen narcoterrorista de Maduro debe rendirse inmediatamente y evitar sufrimiento al pueblo venezolano, al que ha torturado sin descanso y con brutalidad", ha expresado el líder de Vox en su cuenta particular de la red social 'X'.

Canarias muestra su "preocupación" tras las explosiones registradas en Venezuela en medio de la tensión con EEUU

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado hoy su "preocupación" ante la situación que desde esta madrugada afecta Venezuela.

"Seguimos con preocupación la situación que está atravesando en la madrugada de hoy Venezuela. Durante la noche, y a lo largo de las primeras horas de hoy, hemos estado en contacto con las entidades canarias en el país y la delegación del Gobierno de Canarias en Caracas", ha señalado Clavijo en un mensaje difundido en 'X'.

Más Madrid condena la "agresión militar" de Estados Unidos contra Venezuela

La portavoz de Más Madrid (MM) en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha trasladado este sábado su rechazo a la "agresión militar" de Estados Unidos sobre Venezuela, y ha lanzado un mensaje de "solidaridad" con la población de la nación sudamericana.

"Nada justifica la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela. Nuestra solidaridad con su pueblo y nuestro rechazo rotundo a las acciones del Gobierno de Trump", ha manifestado. En una publicación en su perfil de la red social 'X', Bergerot se ha puesto del lado de la "legislación internacional" y del "derecho de los venezolanos a vivir en paz".