Un hombre ha sido detenido después de rociar con una sustancia química a la congresista demócrata, Ilhan Omar, durante un mítin en Mineápolis (Minesota). El incidente ha ocurrido este martes provocando un momento de conmoción y susto en plena escalada de tensión por la muerte de un enfermero a manos de agentes del ICE.

La congresista demócrata, que no sufrió daños aparentes, continuó su discurso y después a la pregunta de los periodistas de cómo estaba dijo: "Yo he sobrevivido a la guerra" y que iba a "sobrevivir a cualquier intimidación", según ha publicado la CNN.

Omar, que ha sido objeto frecuente de ataques del Gobierno de Donald Trump y estaba dando un mítin, crítico los operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Mineápolis cuando un hombre que estaba sentado entre el público frente a ella se levantó y la roció con un líquido sobresaltando a todos los presentes.

Tras el suceso, Omar ha retomado su intervención en la que estaba pidiendo la destitución de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y la abolición del Servicio de Control de Aduanas e Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) tras la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales desplegados en Minneapolis para emprender redadas antiinmigración.

"Esta es la realidad que gente como esa no entiende: Somos fuertes en Minnesota y nos mantendremos resilientes ante cualquier cosa que nos lancen. Tranquilos todos, voy a terminar mi discurso", ha asegurado ante los asistentes.

El hombre le disparó con una jeringuilla y la amenazó con la mano

El hombre, de 55 años y residente en Minesota, disparó con una jeringuilla la sustancia hacia Omar, que estaba en una tribuna y después se acercó señalándola con un gesto amenazador con la mano antes de que un miembro de seguridad lo arrestara, según un video del incidente publicado por la CNN.

El atacante ha sido acusado por un cargo de agresión en tercer grado, según un informe de la Policía. De acuerdo con los medios locales, que citan comentarios del equipo de Omar, la sustancia tenía un "fuerte olor", pero se desconoce qué era exactamente.

Donald Trump, al ser preguntado sobre la agresión, respondió que no estaba interesado en ver el vídeo, que ella "era un fraude" que igual se había "rociado a sí misma", a la que tantas veces él mismo se ha referido con desprecio por su origen somalí.