Petro confiesa a 'Informativos Telecinco' que llegó a temer “lo peor” antes de su conversación con Trump

El presidente de Colombia ha confesado a 'Informativos Telecinco' que llegó a temer “lo peor” antes de su conversación con Donald Trump

Colombia ha vivido días de gran inquietud después de que el expresidente estadounidense Donald Trump lanzara amenazas directas contra el presidente Gustavo Petro. La situación ha llegado a generar una fuerte preocupación en el país y ha obligado a reforzar los protocolos de seguridad ante el temor a una posible intervención militar de Estados Unidos.

La tensión se ha mantenido durante toda la semana, hasta que una conversación telefónica entre ambos dirigentes ha logrado rebajar el conflicto y reconducir las relaciones diplomáticas. El propio Gustavo Petro ha reconocido, en declaraciones a 'Informativos Telecinco', que llegó a temer “lo peor” antes de que se produjera esa llamada.

La conversación entre EEUU y Colombia

El cruce de mensajes y declaraciones entre dos líderes conocidos por su tono directo y su actividad en redes sociales ha mantenido en vilo a la opinión pública colombiana. Incluso sectores críticos con el presidente Petro, que comparten algunas de las acusaciones de Trump, admiten ahora sentir alivio tras el acercamiento entre ambos gobiernos.

"Hay mayor tranquilidad, obviamente. Cada vez que se habla, se acerca más a la paz. La paz implica dialogar y aquí no había ningún tipo de diálogo, luego nos hemos acercado a la paz", afirma el presidente de Colombia a 'Informativos Telecinco'.

Detrás del desenlace, han sido clave los intereses comerciales y el trabajo discreto de los equipos diplomáticos. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, un factor que, según fuentes cercanas, ayudó a desactivar a última hora una crisis que amenazaba con ir a más.

Tras una semana marcada por la incertidumbre, Colombia recupera la calma y mira ahora con cautela el futuro de una relación bilateral que estuvo al borde de romperse.

Trump recibirá a Petro en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que recibirá a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero, después de que esta misma semana ambos mantuvieran una llamada telefónica para aliviar tensiones tras las amenazas de Washington sobre una eventual intervención militar en Bogotá.

"Estoy seguro de que será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos, pero es necesario impedir la entrada de cocaína y otras drogas a Estados Unidos", anunciaba el presidente estadounidense a través de su perfil en la red social Truth Social, agregando que espera "con interés" el encuentro entre ambos.

La conversación sobre "Venezuela y el tema del narcotráfico" y el anuncio de esta reunión en Washington llegan después de que Petro advirtiera de que es capaz de retomar las armas que dejó tras su pasado guerrillero en respuesta a lo que ha tildado como "amenazas ilegítimas".

Sus declaraciones responden a la disposición de Trump de repetir la operación militar en Venezuela --que se saldó con un centenar de muertos y la captura de su presidente, Nicolás Maduro-- en Colombia, asegurando que "está muy enferma, gobernada por un hombre al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos".