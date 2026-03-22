Las familias de las víctimas del siniestro aéreo critican la decisión de Lufthansa de no participar en el homenaje de este año

Aniversario del accidente de Germanwings: cambios que se han producido desde entonces

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BarcelonaEl próximo martes 24 de marzo se cumplen 11 años de la tragedia del vuelo de Germanwings. El 24 de marzo de 2015 el copiloto de un vuelo de la compañía Germanwings que cubría el trayecto entre Barcelona y Düsseldorf (Alemania), Andreas Lubitz, estrelló deliberadamente el aparato que dirigía contra los Alpes franceses, lo que provocó la muerte de 150 personas.

Las investigaciones posteriores concluyeron que Lubitz padeció varios episodios de depresiones y había ocultado a la compañía que le habían dado una baja médica que rompió para seguir trabajando y perpetrar la tragedia, que se saldó con 150 víctimas, la mayoría alemanes y catalanes.

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Autoridades políticas y familiares de víctimas de Germanwings conmemoran los 11 años del siniestro

A punto de cumplirse 11 años de la tragedia, autoridades políticas y familiares de las víctimas del vuelo 9525 de Germanwings han recordado este domingo el siniestro, que tuvo lugar el 24 de marzo de 2015, cuando un copiloto estrelló en los Alpes franceses un avión procedente de Barcelona y que se dirigía a Düsseldorf (Alemania) y murieron 150 personas.

Al homenaje, celebrado en la Terminal 2 del Aeropuerto de Barcelona, han asistido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el presidente del Parlament, Josep Rull, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, entre otros.

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Del lado de las familias, la presidenta de la Asociación de Afectados por el Vuelo Germanwings 9525, Lourdes Bonet, ha recordado a las víctimas y ha mostrado su "misión firme y necesaria para transformar el sufrimiento en acción".

Asimismo, ha lamentado que este año Lufthansa haya decidido no participar en este homenaje: "Su decisión es percibida como un alejamiento de la responsabilidad moral hacia las víctimas", ha criticado.

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Bonet ha insistido en la necesidad de mejorar la legislación y los protocolos de seguridad para que este tipo de siniestros no vuelvan a suceder y se evite que "otras familias pasen por lo mismo".

Salvador Illa y su homenaje a las familias

En su discurso, Illa ha agradecido a los familiares de las víctimas su "actitud constructiva y voluntad de mejora de los protocolos de seguridad" y ha puesto a su disposición la ayuda del Govern.

"Recordar desde la serenidad es siempre positivo y el mejor homenaje hacia las personas que perdieron la vida", ha destacado el presidente, quien ha reflexionado acerca de la vulnerabilidad de la vida en sociedades, apunta, regidas por la inmediatez.

Josep Rull: "Tenemos el deber colectivo, con mayúsculas, de no olvidar"

Por su parte, Rull ha hecho hincapié en la labor de las familias de las víctimas a la hora de "liderar una lucha infatigable en el Parlament, el Congreso y las instituciones" para mejorar la seguridad en el mundo de la aviación y ha instado a trasladar esta batalla en el Consejo de Europa.

"Tenemos el deber colectivo, con mayúsculas, de no olvidar y hacer de la tragedia la generación de elementos positivos", ha señalado, alabando también el papel que tuvieron y siguen teniendo los médicos y psicólogos en este tipo de siniestros.