España, Irlanda y Eslovenia lideran la presión para revisar la relación con Israel ante la falta de consenso en la UE

Israel califica de "hipócrita" a Sánchez por pedir que la UE rompa su acuerdo con el país mientras se relaciona con regímenes totalitarios

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Los ministros de Exteriores de los Veintisiete debaten este martes el estado de las relaciones entre la Unión Europea e Israel por sus violaciones del Derecho Internacional en Palestina y Líbano, en una reunión en Luxemburgo en la que al menos tres países, entre ellos España, pedirán que se debata la revisión del Acuerdo de Asociación con el país gobernado por Benjamin Netanyahu.

En una cita del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE), los jefes diplomáticos de los Estados miembro evaluarán la ofensiva israelí contra el partido-milicia chií Hezbolá en el sur de Líbano --que en algo más de un mes ha dejado ya más de 2.300 muertos--, la recién aprobada ley de pena de muerte para terroristas --que solo se aplica para palestinos-- o los nuevos planes de asentamientos y desplazamientos forzosos en Cisjordania.

En este contexto, los ministros de España, Irlanda y Eslovenia pedirán a sus homólogos incluir un punto de debate sobre la suspensión de este tratado que otorga a Israel un estatus de socio preferente para la UE, si bien no se prevé que los Veintisiete adopten una decisión en este encuentro.

Requeriría un apoyo unánime de todos los Estados

Entre otros motivos porque una suspensión total del Acuerdo de Asociación requeriría el apoyo unánime de todos los Estados miembro, un escenario que se antoja complicado porque todavía la suspensión parcial propuesta por la Comisión Europea --y que tan solo necesitaría el apoyo de una mayoría cualificada-- sigue sin el visto bueno de los Veintisiete desde que el Ejecutivo comunitario la puso sobre la mesa en septiembre de 2025.

La suspensión parcial afectaba sólo a algunas disposiciones del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel de modo que, en la práctica, supondría la reintroducción de aranceles y la suspensión de fondos, pero no rompería las relaciones comerciales; medidas para las que no sería necesario poner de acuerdo a todos los países.

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Pese a esto, fuentes diplomáticas se muestran a la espera de ver cómo avanzan las conversaciones, ya que consideran que la reunión de los ministros de Exteriores --que también mantendrán un intercambio informal con el primer ministro libanés, Nawaf Salam--, servirá para comprobar si el "momentum" o impulso político está cambiando realmente hacia la adopción de medidas contra Israel.

Kallas aboga por medidas comerciales

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha planteado que antes de la suspensión total del Acuerdo de Asociación Israel, que requiere la unanimidad de los Veintisiete, la Unión Europea "debería" optar por medidas restrictivas que puedan aprobarse solamente con una mayoría cualificada, como las comerciales.

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Por contra, hay países como Alemania que mantienen una "posición muy prudente", argumentando que es mejor mantener los canales de diálogo abiertos y que el Acuerdo de Asociación es la herramienta adecuada para interactuar con la sociedad civil y los actores económicos de Israel.

Donde sí es más fácil que haya acuerdo es en la adopción de sanciones contra colonos israelíes en Cisjordania, una medida que también requiere de la unanimidad de los Veintisiete y que Hungría había venido bloqueando desde hacía meses, con un veto que sus socios esperan ahora que desaparezca tras perder Viktor Orbán las elecciones.

"Somos 27 países y 26 de ellos quieren aplicar sanciones a los colonos violentos. Uno no quiere (...) Ahora bien, este país ha celebrado elecciones y tendrá un nuevo gobierno", señaló en una rueda de prensa este lunes la Alta Representante para Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, opinando que "sin duda" podrá explorarse con el nuevo Gobierno húngaro este tipo de medidas restrictivas.

Posible desbloqueo de Hungría

A la espera de que el Gobierno de Viktor Orbán dé el relevo al Ejecutivo de Péter Magyar, el CAE de este martes abordará nuevamente la situación en Ucrania con una intervención por videoconferencia del ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, quien dará un repaso de la situación sobre el terreno y las principales necesidades de Kiev.

Entre ellas, la financiación, a la espera de que Hungría retire su veto tras meses bloqueando el último paso legal que modificaría el presupuesto de la UE y permitiría empezar a desembolsar los primeros pagos a Ucrania del préstamo de 90.000 millones de euros acordado en el Consejo Europeo celebrado en diciembre.

Aunque no se espera que este mismo martes Budapest retire su veto al préstamo, sí que los Veintisiete lo intentarán un día más tarde en una reunión a nivel de embajadores ante la posible reanudación del suministro por el oleoducto Druzhba, la arteria más importante para el transporte de crudo ruso al centro de Europa y que era el motivo que Hungría esgrime para bloquear los fondos a Kiev.

Ormuz, otro punto clave

Algo parecido podría pasar con el vigésimo paquete de sanciones de la UE contra Rusia, bloqueado por Hungría pero también por Eslovaquia, ante los "indicios" de que sus posiciones "podrían cambiar en los próximos días" si vuelve a circular petróleo por el oleoducto Druzhba, según han indicado fuentes diplomáticas.

Los ministros de Exteriores también abordarán la situación en Sudán y el Cáucaso Sur, además del bloqueo del estrecho de Ormuz y qué medidas pueden adoptar para garantizar la libertad de navegación en la principal ruta marítima para el transporte de crudo, todo en medio de los intentos por avanzar en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

Fuentes diplomáticas han expresado una gran preocupación por el "cierre casi total" de Ormuz, y han asegurado que la Unión Europea estaría dispuesta a participar en los esfuerzos por mantener el canal abierto, siempre y cuando primen el diálogo y la diplomacia.

El viernes, Kallas, participó en la conferencia organizada por Reino Unido y Francia junto a 50 países para explorar cómo se podría acompañar a buques mercantes para que crucen el estrecho de Ormuz, e insistió en reforzar la misión naval de la UE en el mar Rojo 'Aspides' para proteger el transporte marítimo "en toda la región".

No obstante, los Veintisiete ya rechazaron cambiar el mandato de la misión 'Aspides' en su última reunión el pasado mes de marzo, alegando que querían enviar activos militares a la región y que la prioridad debía ser la "distensión".