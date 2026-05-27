Ya ha comenzado a instalarse en una de las explanadas de la Casa Blanca el escenario que acogerá una velada de artes marciales mixtas.

Ilia Topuria, "agradecido" tras conocer a Donald Trump en la Casa Blanca: "No pensé que fueses tan amable"

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Equipos de trabajadores han comenzado a ensamblar las secciones del octágono de la UFC en el jardín sur de la residencia presidencial, en la Casa Blanca, preparando el escenario para el histórico evento denominado UFC Freedom 250 (también llamado UFC White House), programado para el próximo 14 de junio.

La fecha tiene un enorme peso simbólico: coincide directamente con el Día de la Bandera de Estados Unidos y con el 80 cumpleaños del presidente Donald Trump, un histórico aficionado de las artes marciales mixtas (MMA).

Las imágenes oficiales difundidas por la promotora muestran la jaula de malla metálica rodeada por una colosal infraestructura con motivos patrióticos en colores rojo, blanco y azul. El arco monumental y las dos pantallas gigantes que transmitirán la acción en vivo ya se recortan por encima del Ala Oeste y la Oficina Oval, siendo visibles desde el Monumento a Washington.

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El recinto principal frente al octágono tendrá una capacidad exclusiva para unos 4.000 espectadores.

El cartel oficial para el 14 de junio incluye seis combates de primer nivel profesional:

Pelea Estelar: Ilia Topuria vs. Justin Gaethje (Unificación del campeonato de peso ligero)

Pelea Co-Estelar: Alex Pereira vs. Ciryl Gane (Por el título interino de peso pesado)

Peso Gallo: Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi

Peso Ligero: Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler

Peso Medio: Bo Nickal vs. Kyle Daukaus

Peso Pluma: Diego Lopes vs. Steve Garcia

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Ilia Topuria y Justin Gaethje tuvieron su primer cara a cara antes de la pelea de unificación del peso ligero en el jardín de la Casa Blanca. Trump recibió a los luchadores en el Despacho Oval y aprovechó el acto para mostrar algunos detalles del evento. Entre ellos apareció el cinturón especial diseñado para la noche.

Topuria fue uno de los grandes protagonistas del acto. El campeón agradeció la invitación del presidente estadounidense y dejó una frase que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada. “Gracias por darnos la oportunidad de formar parte de un acontecimiento tan histórico. Ha sido un día inolvidable”.

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El hispanogeorgiano continuó explicando lo que suponía para él entrar en el centro del poder político estadounidense después de una vida marcada por las mudanzas y los sacrificios familiares. “Estar dentro del Despacho Oval era algo que nunca imaginé”, aseguró delante de Trump y de los medios presentes en el encuentro.

Topuria miró directamente al presidente de Estados Unidos y lanzó una frase inesperada entre sonrisas. “También tengo que decir que nunca pensé que fueras tan amable”. Trump respondió rápidamente y rebajó el momento con humor. “Tengo una imagen falsa, un poco”.

La UFC es la mayor liga profesional de artes marciales mixtas (MMA), un deporte de combate muy popular especialmente en Estados Unidos que combina varias disciplinas. En sus duelos, los luchadores utilizan elementos y técnicas del boxeo, el kickboxing y la lucha libre. A diferencia de la lucha libre, los combates no están amañados.

La escena confirmó además el peso político y mediático que la UFC ha adquirido en Estados Unidos. Trump mantiene desde hace años una relación cercana con Dana White y con la compañía. El presidente estadounidense ha asistido a numerosos eventos de la promotora y ha utilizado varias veces el deporte de combate como parte de su estrategia de imagen pública.