Claudia Barraso 27 MAY 2026 - 17:07h.

Luis Figo ha publicado un emotivo mensaje a su hija Daniela junto con unas fotografías de la familia en la graduación de la joven

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El exfutbolista portugués Luis Figo y la modelo Helen Svedin han celebrado un evento familiar muy importante: la graduación de su hija Daniela. La primogénita del matrimonio ha terminado su carrera de Medicina en la Universidad de Navarra y lo ha celebrado con sus compañeros y familiares en un emotivo evento en Pamplona.

Su padre ha compartido el orgullo que siente de su hija a través de un post en su perfil de Instagram donde le ha dedicado unas bonitas palabras: “Muchas felicidades, mi doctora. Ha sido una etapa de mucho trabajo, esfuerzo y por fin has terminado los estudios”.

Figo, muy "orgulloso" de su hija

El exfutbolista publicó un carrusel de fotografías donde aparecía él con un traje gris de cuadros, una camisa azul y una corbata de un color más oscuro, junto con su hija Daniela, que llevaba puesto un increíble vestido a juego con la corbata azul de su padre y la banda de su Universidad indicando que había terminado los estudios.

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“No hay palabras para expresar el orgullo que siento por ti y por lo que te has convertido. ¡Viniste a aprender y así lo has hecho! Sigue creyendo siempre en tus sueños y en lo que quieras lograr. Te amo”. Estas eran las palabras del orgulloso padre. La publicación ha recibido miles de likes y cientos de comentarios felicitando a la joven.

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Las palabras de agradecimiento de Daniela a sus padres

Daniela Figo también quiso plasmar este gran momento en su perfil de Instagram con un texto en el que daba las gracias a sus padres por el apoyo durante todos los años de la carrera: “Ayer fue uno de los días más especiales de estos últimos seis años. Un sueño cumplido. Gracias a mis padres, hermanas, amigos y todas las personas que han estado a mi lado apoyándome en todo momento”.

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“Ha sido un regalo estudiar en esta universidad y encontrar amigos que me llevo para siempre”, escribió la joven en el pie de foto del carrusel donde, además de publicar imágenes con sus padres, mostró vídeos de la ceremonia de entrega del diploma, la celebración con sus amigos y más detalles sobre el ‘outfit’ que eligió para la ocasión.