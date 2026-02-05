El luchador pone así fin a su disputa legal con su exmujer, tras meses de acusaciones y visitas al juzgado

El luchador de UFC Ilia Topuria ha anunciado este jueves su regreso tras publicar en sus redes sociales un carrusel de fotos bajo el título: ‘The Champ is back’ (el campeón ha vuelto). Así, el deportista ha dejado entrever que regresará a la UFC tras meses sin combatir.

Pero no es la única celebración de Topuria. Según ha adelantado el diario ‘Marca’, Giorgina Uzcategui, su exmujer, ha retirado la demanda presentada contra el luchador por presuntos malos tratos. La venezolana ha firmado un pacto con el peleador que pone fin a los problemas legales del deportista.

En los últimos meses, la ruptura de la pareja había derivado en una batalla legal llena de rumores y acusaciones. A mediados de diciembre, el propio Topuria publicó un comunicado en sus redes sociales en el que denunciaba intentos de extorsión por parte de su exmujer, así como una serie de amenazas que negó y que, según explicó, solo acabarían "a cambio de dinero".

"Durante los últimos meses, he sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero, pero la verdad solo tiene un camino: los hechos", manifestó el campeón de la UFC.

El pasado miércoles 7 de enero, Ilia Topuria y su exmujer, Giorgina Uzcategui, coincidieron en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Móstoles, en Madrid, en relación a ese complicado proceso de divorcio.

Una disputa legal con claro impacto en la trayectoria deportiva

La disputa legal ha tenido un claro impacto en la trayectoria deportiva del hispanogeorgiano, que ha dejado temporalmente de defender su título para centrarse en estos asuntos personales y judiciales, algo excepcional en una carrera como la suya.

Ahora que parece haberse esclarecido el litigio, el campeón de la UFC podrá centrarse de nuevo en su carrera deportiva, sin el desgaste mediático y personal que acompañaba al procedimiento judicial.