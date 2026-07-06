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Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente cubano Raúl Castro, ha asegurado estar dispuesto a "negociar" con el Gobierno de Estados Unidos el futuro de Cuba. Sus declaraciones llegan en un contexto de aumento de la presión ejercida por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre La Habana.

"Puedo negociar con cualquier persona designada por Estados Unidos", ha afirmado Rodríguez en una entrevista con el diario 'USA Today'. "Si se me da la oportunidad, (por supuesto) con Trump", ha añadido, antes de mostrar la disposición de la isla a liberar, "en condiciones adecuadas", a quienes son considerados presos políticos. Rodríguez, de 42 años y conocido en Cuba como 'El Cangrejo', ha asegurado que no se considera un político.

"Nunca me ha interesado la política. Pero si en algún momento la revolución me lo pide, lo haría", ha declarado, al tiempo que ha subrayado que "nunca sacrificaría los principios de la Revolución Cubana de 1959 ni la soberanía del país".

Su visión sobre la Revolución Cubana

El nieto de Raúl Castro también ha recordado la influencia de su familia y ha defendido los valores de la Revolución.

"Los hombres que hicieron esta revolución eran justos, pero no eran bobos. Mi abuela era una persona extremadamente dulce. Ella me enseñó el rol que debería tener la mujer cubana en la sociedad", ha explicado. Asimismo, ha reconocido las dificultades que atraviesa la población cubana.

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"Me duele mucho que las personas no puedan vivir como yo. Mi mayor pesar es que la gente pase trabajo. Pero me levanto todos los días para revertir esa situación", ha afirmado. Fuera de Cuba, Rodríguez sigue siendo un personaje prácticamente desconocido y no ocupa ningún cargo oficial en el Gobierno. Además, rara vez aparece en los medios estatales y esta es la primera entrevista que concede a un medio de comunicación estadounidense.

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Pese a ello, algunas voces apuntan a que podría encontrarse en una posición que le permitiera participar en futuras negociaciones sobre el futuro político del país.

Cuba, en plena crisis y bajo presión de Washington

Las declaraciones se producen mientras Cuba atraviesa una profunda crisis económica y humanitaria, agravada por el bloqueo económico, los problemas de abastecimiento y los frecuentes cortes de electricidad.

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A ello se suma el incremento de la presión por parte de Washington, desde donde se ha llegado a plantear que la isla podría correr un destino similar al de Venezuela, donde el Ejército estadounidense llevó a cabo en enero una operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

El expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años, fue imputado a finales de mayo por la Justicia estadounidense en relación con el derribo, en 1996, de dos aviones civiles de la organización Hermanos al Rescate en aguas internacionales.

Según la acusación formal, Castro y otros cinco coacusados participaron en una conspiración que "culminó con el lanzamiento de misiles desde aviones militares cubanos contra aeronaves civiles, causando la muerte de cuatro nacionales", entre ellos tres ciudadanos estadounidenses y un residente en Estados Unidos, de acuerdo con los fiscales estadounidenses.