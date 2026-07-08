En septiembre del año pasado, la propia modelo anunció su compromiso con el empresario, una decisión que se ha materializado ahora, tras casi cinco años de relación

Nieves Álvarez anuncia su boda con Bill Saad tras cuatro años de relación: los detalles

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Nieves Álvarez ha sorprendido al mundo de la crónica social. La modelo y presentadora se ha casado en secreto con el empresario libanés Bill Saad en una ceremonia celebrada hace varias semanas en París y que ambos habían conseguido mantener completamente alejada de los focos hasta ahora.

La exclusiva, publicada por la revista '¡HOLA!', desvela las primeras imágenes y todos los detalles del enlace, que se festejó en la más estricta intimidad.

Todos los detalles

El 'sí, quiero' tuvo lugar el pasado 12 de junio en la catedral griega de Saint-Étienne de la capital francesa, una ciudad muy especial para la pareja y, sobre todo, para Álvarez, cuya trayectoria profesional ha estado estrechamente ligada a París desde el inicio de su carrera internacional como modelo.

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La ceremonia se celebró siguiendo el rito ortodoxo, respetando las tradiciones religiosas de la familia del novio, y solo contó con la presencia de familiares y amigos muy cercanos.

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Para una ocasión tan especial, Nieves Álvarez apostó por uno de los diseñadores más importantes de su vida profesional: el francés Stéphane Rolland.

El modisto, uno de los grandes nombres de la alta costura parisina y amigo íntimo de la modelo desde hace décadas, fue el encargado de crear el vestido de novia. No resulta casual, ya que, a sus 52 años, se ha convertido en una de las grandes musas del diseñador, protagonizando numerosos desfiles y compartiendo una estrecha amistad que va mucho más allá del ámbito profesional.

Para ello, se decantó por un vestido-abrigo de largo midi en gazar de lana color marfil con cuello alto.

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Aunque el compromiso se hizo público el pasado año, la pareja optó por organizar su enlace con absoluta discreción. La gran celebración tendrá lugar este próximo 11 de julio.

Cabe recordar que durante meses, apenas trascendieron detalles sobre la boda. En sus escasas declaraciones públicas, Nieves insistía en que todavía quedaban muchos aspectos por decidir y que su intención era disfrutar del proceso sin presión mediática.

Finalmente, el matrimonio se adelantó a las fechas que en un principio habían trascendido y consiguió celebrarse lejos del foco informativo, manteniendo el secreto hasta ahora.

No es casualidad que la pareja eligiera la capital francesa para convertirse en marido y mujer. París ha sido durante décadas uno de los lugares más importantes en la carrera internacional de Nieves Álvarez. Allí ha desfilado para las grandes firmas de alta costura, ha protagonizado algunas de sus amistades más importantes dentro del mundo de la moda y también vivió algunos de los primeros momentos de su relación con Saad.

Ahora, esa misma ciudad ha sido el escenario elegido para iniciar oficialmente su nueva etapa como matrimonio tras casi cinco años de relación, sellando así su historia de amor.

La pedida en el Líbano

El compromiso llegó durante un viaje muy especial al Líbano, país natal de Saad. La pareja había acudido para asistir a una boda familiar cuando el empresario decidió sorprender a Nieves en una pequeña capilla dedicada a San Charbel, uno de los santos más venerados del país.

Según contó la propia modelo cuando anunció su compromiso, la petición fue totalmente improvisada. No hubo anillo de compromiso ni una planificación previa. Bill simplemente se arrodilló en el interior del templo y le pidió matrimonio. Ambos improvisaron unos anillos utilizando pequeñas hierbas recogidas junto a la capilla.

Sobre Bill Saad

Aunque siempre ha mantenido un perfil muy discreto, Bill Saad es un conocido empresario y filántropo de origen libanés.

Nacido en Beirut, desarrolló gran parte de su formación entre Canadá y Francia antes de establecerse en España, donde ha construido una importante trayectoria empresarial. Es el impulsor de diversos proyectos vinculados tanto al sector de la restauración como a la inversión tecnológica y también desarrolla una intensa actividad filantrópica a través de iniciativas dirigidas al emprendimiento y al apoyo a nuevos proyectos empresariales.

Su historia con Nieves Álvarez comenzó en 2021. Aunque durante varios meses consiguieron mantener la relación alejada de los medios, fue la Semana de la Moda de París la que terminó confirmando un romance que, desde entonces, se ha consolidado con absoluta naturalidad.

Siempre han apostado por una relación muy discreta, apareciendo juntos únicamente en acontecimientos muy concretos y evitando convertir su vida privada en un escaparate mediático.