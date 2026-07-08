Carlos Plá Valencia, 08 JUL 2026 - 11:54h.

Los docentes no podrán librar los quince primeros y los quince últimos días lectivos del curso, los días previos y posteriores a los periodos vacacionales, o las fechas con evaluaciones

La familia de Lucas, un niño con Distrofia Muscular de Duchenne, pide ayuda tras sufrir acoso escolar: "Tenemos miedo"

Compartir







Los docentes valencianos tendrán un total de seis días de libre disposición retribuidos a partir del próximo curso 2026-2027 tras el acuerdo firmado entre la Conselleria de Educación y las organizaciones sindicales ANPE y CSIF después de la huelga indefinida protagonizada por el profesorado durante los meses de mayo y junio.

De acuerdo con el texto que se someterá a negociación, el personal docente podrá disfrutar de hasta seis días por curso escolar, distribuidos en tres días en periodo lectivo y tres en periodo no lectivo.

El periodo de disfrute abarcará desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto del año siguiente, coincidiendo con el curso escolar.

Autorización previa del centro y limitaciones

La medida establece un procedimiento reglado para compatibilizar este nuevo derecho con la adecuada prestación del servicio educativo. Así, las solicitudes deberán presentarse con una antelación mínima de quince días naturales y máxima de dos meses, estarán condicionadas a las necesidades organizativas del centro y requerirán autorización previa de la dirección.

Asimismo, se fijan determinados periodos en los que no podrán concederse estos permisos, como los quince primeros y los quince últimos días lectivos del curso, los días previos y posteriores a los principales periodos vacacionales, o las fechas coincidentes con evaluaciones.

La regulación también contempla límites de concesión simultánea en función del tamaño de cada centro educativo. En este sentido, el número de docentes de un mismo centro que podrán acogerse al permiso en un mismo día lectivo está limitado en función del tamaño de la plantilla, desde un docente en centros de hasta 20 hasta cinco en centros de más de 81. Además, el docente que disfrute del permiso deberá dejar planificadas las actividades que realizará el alumnado durante su ausencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según el director general de Personal Docente, Pablo Ortega, "los seis días de libre disposición constituirán un nuevo derecho para el profesorado valenciano a partir del próximo curso. Lo hacemos además con una regulación clara que garantiza tanto la conciliación y la autonomía profesional de los docentes como el adecuado funcionamiento de los centros educativos".

Permisos para el cuidado de hijos enfermos

Durante la reunión con las organizaciones sindicales también se ha informado de la voluntad de la Conselleria de simplificar los procedimientos administrativos relacionados con los permisos para el cuidado de hijos e hijas con enfermedades de larga duración.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En este sentido, el director general de Personal Docente ha explicado que se está trabajando en una modificación de la tramitación actual para reducir la carga burocrática que soportan las familias y agilizar la gestión de estos permisos por parte del personal docente. “Queremos facilitar al máximo los trámites a los docentes que atraviesan situaciones familiares especialmente complejas. Nuestro objetivo es eliminar gestiones innecesarias y ofrecer una respuesta más ágil, cercana y eficaz”, ha añadido el director general.