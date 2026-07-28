Celia Molina 28 JUL 2026 - 10:19h.

El futbolista argentino ha publicado una carta en la que narra cómo fue la búsqueda de su familia tras el terremoto de Venezuela

El futbolista argentino Lucas Trejo reaparece tras perder a su mujer y a sus hijos en el terremoto de Venezuela: "A mi familia"

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Un mes después de que encontrara a su mujer y a sus dos hijos, de 5 y 7 años, sin vida entre los escombros del terremoto de La Guaria, el futbolista argentino Lucas Trejo ha publicado una carta sobre el "peor momento de su vida". Él se encontraba en el centro de entrenamiento de su club cuando, el pasado 24 de junio de 2026, un doble terremoto derrumbó el edificio, ubicado en Playa Grande, donde se alojaba su familia.

Desesperado, acudió a la zona cero para levantar él mismo los restos del edificio, con la esperanza de encontrarles con vida. A las 18:00 horas de la tarde, momento en el que se produjo el terremoto, sus hijos solían salir a entrenar también, por lo que se agarró a la idea de que, a lo mejor, no estuvieran en el apartamento cuando todo se derrumbó. Sin embargo, tras 72 largas horas de búsqueda, los cuerpos de Yanina, Aarón y Ainhoa fueron encontrados.

"Me aterraba perder a mi familia"

Desde ese momento, el jugador del Marítimo de La Guaria se sumió en un profundo silencio y fue "sedado y medicado" para sobrellevar la situación, según comunicó su hermana Karen, días después del seísmo. Ahora, el propio Lucas ha publicado una fotografía del momento en el que los vecinos y operarios le ayudaron a buscar a su familia, junto con un texto en el que narra cómo vivía esas agónicas 72 horas:

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"Gracias a todos los que me ayudaron a buscarles"

"Hace un mes atrás me tocaba vivir el peor momento de mi vida, lo único que me aterraba, perder a mi familia. Me toco buscar en un edificio derrumbado completamente a mi esposa y mis dos hijos, sabiendo que ya estaban sin vida… no había nada que me aterrara más en mi existencia. Pero decidí hacerlo desde la Fe, creyendo que podían estar vivos, por eso esta imagen, cuando comenzó el tercer día decidí juntarlos y orar por un milagro. Así elijo vivir, por Fe, aun en las peores circunstancias", ha escrito.

"Gracias a todos los que estuvieron a mi lado en esas primeras 72 horas. Cada uno de ustedes tienen nombres propios y me acuerdo muy bien de quienes fueron, sin dudas Dios los envío para arroparme y sostenerme, créanme que sin ustedes no hubiera podido soportar tanto dolor. Nunca me dejaron solo, nunca estuve solo, de verdad gracias", ha añadido el futbolista.

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"Como familia nos sembramos en esa tierra para que las personas conozcan de Cristo y hoy les puedo decir: La vida de ellos no va ser en vano. Lo que comenzamos junto a mi esposa Yanina y mis hijos Aaron y Ainhoa, se va a continuar, porque el propósito de Dios en esa nación se va cumplir. Nos vemos pronto Venezuela", ha concluido Trejo, abrazando sus creencias religiosas y pensando que, algún día, volverá a "encontrarse con su familia".