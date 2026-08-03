Suze López descubrió en el quirófano que en su cuerpo había un bebé a punto de nacer, escondido detrás de un quiste ovárico

Una mujer de 30 años da a luz en su domicilio de Puente de Vallecas, en Madrid tras adelantarse el parto

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Suze López, una mujer de California, descubrió el pasado diciembre de 2025 en el quirófano que en su cuerpo había un bebé a punto de nacer escondido detrás de un quiste ovárico de 10 kilos. Los médicos tuvieron que realizar una cirugía peligrosa en la que participaron 30 especialistas para dar a luz a su bebé y salvarle la vida.

López, una enfermera de 41 años de Bakersfield, California, ha contado a ‘People’ cómo pasó todo un embarazo sin saber que estaba gestando una vida. “Sé que suena descabellado. Y lo es”, dijo. “No tuve antojos, ni patadas, ni náuseas ni vómitos. Ninguno de los síntomas que uno esperaría de una mujer embarazada”.

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Antes de quedar embarazada de su primer hijo, los médicos descubrieron quistes en los ovarios de Suze. Finalmente, le extirparon el ovario derecho y el quiste, pero conservó el izquierdo con la esperanza de tener hijos en el futuro.

"Mi quiste crecía medio kilo al año"

Cuando nació su hija Kaila, ahora adolescente, supieron que había sido un “nacimiento milagroso” y que era poco probable que tuviera más hijos. Suze siguió sin extirparse el ovario izquierdo y el quiste porque eso “eliminaría toda posibilidad de tener un segundo hijo”.

Con los años, el quiste fue creciendo y desoyó las recomendaciones de la gente que le dijo que se lo extirpara, ya que entonces no quería someterse a una menopausia quirúrgica. “Mi quiste crecía medio kilo al año”, señaló a la citada revista británica.

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Finalmente, Suze decidió que el quiste estaba creciendo demasiado y se hizo análisis de sangre y tomografías computarizadas para que sus médicos pudieran extirparlo. Pero antes de las pruebas, se hizo una prueba de embarazo de rutina que dio positivo. "No podía creerlo", recordó.

Pesó 3,6 kilos y presentaba buen estado de salud

“Suze estaba embarazada, pero su útero vacío”, declaró John Ozimek director médico de la unidad de partos del hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles. Suze tuvo un embarazo ectópico abdominal muy raro, que tiene una alta tasas de mortalidad. Tuvo que dar a luz lo antes posible, pero no estaban seguros de si alguno de los dos sobreviviría.

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Por suerte, gracias a un equipo de 30 expertos, el complejo parto y la cirugía se desarrollaron con éxito. “En cuanto apartamos esa masa, ahí estaba el bebé. Un bebé de casi cuatro kilos, tumbado en su abdomen, donde no debería estar, con el cordón umbilical. Y todavía tenía la bolsa amniótica alrededor”, recordó Ozimek. “Era algo que la mente no puede comprender del todo. Fue increíble”.

El recién nacido, llamado Ryu, llegó al mundo con un peso de 3,6 kilos y presentó un buen estado de salud general. Aún así, fue trasladado a la unidad neonatal para observación.