La extrema derecha defiende a los violentos manifestantes y los llama "patriotas"

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La ministra británica Emma Reynolds ha condenado el comportamiento violento de un centenar de personas que bloqueó las calles de la ciudad costera inglesa de Portsmouth este domingo para intentar impedir el traslado de un grupo de inmigrantes a los que llamó matones".

El Gobierno británico condenó este lunes el comportamiento "intimidatorio y propio de matones" de centenares de manifestantes que anoche se concentraron en la ciudad costera de Portsmouth para impedir el traslado de un grupo de unos 140 inmigrantes llegados en una balsa neumática por el canal de la Mancha.

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La Policía del condado de Hampshire tuvo que imponer una orden de dispersión a los participantes en la protesta impidiéndoles acercarse a la zona donde fueron desembarcados y advirtió que quienes la incumplan serán detenidos. Además han informado que los migrantes serán trasladados como es habitual a centros de detención y procesamiento.

Esta concentración fue la segunda manifestación antiinmigrante en dos días, después de que hombres encapuchados interrumpieran el tráfico en el puerto de Dover el sábado, coreando "¡Detengan los barcos!", en referencia a las embarcaciones que transportan migrantes a través del Canal de la Mancha.

Todos los partidos políticos, incluido el populista de derechas Reform UK, condenaron la manifestación en Dover y en particular la práctica de cubrirse el rostro, que esa formación dijo que prohibirá si llega a gobernar.

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La extrema derecha defiende a los violentos manifestantes y los llama "patriotas"

El líder de Reform UK, Nigel Farage, de la extrema derecha británica aseguró que la situación "es de risa" y apuntó al Gobierno del primer ministro. " Andy Burnham esta semana llegó a un acuerdo (con Francia) para desplegar 45 agentes más en las playas francesas. Hoy, una embarcación salió de la bahía del Sena, a 170 millas (273 km) de Calais, y llegó por primera vez a las playas de Hampshire. Solo Reform conseguirá retornar las embarcaciones llegadas", ha escrito en redes presentándose cómo la alternativa para impedir esa situación.

En la misma línea, el diputado conservador por el distrito de Isle of Wight East, Joe Robertson, declaró que es "extremadamente preocupante ver a inmigrantes ilegales cruzar tan al oeste".

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Los activistas de extrema derecha Tommy Robinson y su socio Danny Thomas, conocido como Danny Tommo, dijeron en X que las protestas era de patriotas opuestos a la inmigración ilegal, y Tommo emitió en directo desde el lugar para las redes sociales.

"Fue solo ayer (en las protestas de Dover) cuando les advertimos de que ya no vamos a aceptar esto y de que ya no sirve decirnos que el número de embarcaciones ha disminuido (…) Se trata de entender que esto tiene que acabar ya", manifestó.