El pago prometido por el presidente de Estados Unidos si su partido gana las elecciones del 3 de noviembre costaría 1,05 billones de euros

El regalo de Donald Trump a tres de sus asistentes en la Casa Blanca: 135.000 dólares en efectivo "por las fiestas"

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado en la noche de este miércoles que entregará "un dividendo de 5.000 dólares (casi 4.300 euros) a cada ciudadano adulto de Estados Unidos" si el Partido Republicano vence al Demócrata y se hace con la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado en las elecciones de medio término --las 'midterms'--, que tendrán lugar en menos de dos meses, el martes 3 de noviembre.

PUEDE INTERESARTE Todas las versiones que ha dado Donald Trump de lo que hizo y dónde estuvo durante los ataques del 11S en Nueva York

1,05 billones de euros para 244,7 millones de personas con derecho a voto

"Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, ambos (...), repartiré un dividendo de 5.000 dólares a cada ciudadano adulto de Estados Unidos", ha asegurado en un discurso en el marco de la convención republicana celebrada en Dallas, en el estado de Texas.

El inquilino de la Casa Blanca ha justificado la capacidad de su Administración para asumir tal pago por el "tremendo éxito económico" que, reivindica, ha logrado su Administración, así como a la "enorme fortaleza y prosperidad económica" de Estados Unidos, pese a una deuda pública de 40 billones de dólares (34,4 billones de euros) que está elevando los costes de endeudamiento.

El "dividendo" prometido por Trump no ayudaría a aliviarla. Según los datos del proyecto 'The American Presidency' de la Universidad de Santa Barbara, en California, en las últimas elecciones --las presidenciales de 2024-- había algo menos de 244,7 millones de personas con derecho a voto (244.666.890 personas).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Multiplicado 5.000 dólares, y teniendo en cuenta que el mandatario no ha circunscrito el abono al sentido del voto, los pagos prometidos por la Administración Trump podrían ascender hasta más de 1,2 billones de dólares (1,05 billones de euros).

"Derrotar al comunismo"

El inquilino de la Casa Blanca ha hecho esta promesa en un discurso electoral en el que ha destacado los "miles de dólares en los bolsillos de las familias trabajadoras" que han llegado ahí, ha afirmado, gracias a "los mayores recortes de impuestos en la historia" de Estados Unidos, entre los que ha destacado "los impuestos sobre las propinas, sobre las horas extra y sobre la Seguridad Social para nuestros maravillosos mayores".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Asimismo, ha destacado el haber hecho "que los pagos de intereses sean deducibles de sus impuestos sobre la renta", lo que ha calificado como "fantástico" para la industria automotriz, sobre la que ha anotado que "está batiendo récords". "Estamos construyendo plantas automotrices por todo Estados Unidos", ha aseverado Trump antes de apostillar que lo están haciendo "por todas partes".

En el mismo discurso, el presidente estadounidense ha prometido "mantener los impuestos bajos", alcanzar "la independencia energética (...) e, incluso, el dominio energético", y seguir apoyando a las Fuerzas Armadas, Policía y otras fuerzas de seguridad.

"Sobre todo, y creo que esto es muy importante porque se cierne una nube enfermiza y de pura locura sobre nuestro país, debemos asegurarnos de derrotar al comunismo en Estados Unidos" ha zanjado, antes de llamar a votar "por la libertad estadounidense".