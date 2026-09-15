Dirigente de la asociación internacional de boxeo, el capo de las apuestas, amigo de Putin y de las fuerzas de seguridad rusas.

La esposa de Trump Jr. reconoce que un empresario cercano a Putin les pagó fiestas, pero no su boda

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Umar Kremlev acapara el primer plano, los focos, tal vez a su pesar. Su nombre quizá no nos diga nada, pero ahora sabemos que pagó los festejos de la boda al hijo mayor de Trump hace dos meses en Bahamas. El propio Donald Trump junior lo ha reconocido. Dice que fue un regalo de boda. Nada menos que fuegos artificiales y el alquiler de una isla privada en las Bahamas. No es poco para sentirse agasajado y más si te llamas Donald Trump Junior. Al menos 170.000 dólares de regalo. No es baladí que Donald Trump faltara ese día a los festejos. Y con las relaciones de Rusia y EEUU, es decir, Putin y Trump, estos 'regalos familiares' no dejan de ser comprometidos.

De hecho, una investigación de Propublica, una agencia de noticias neoyorkina sin ánimo de lucro, ha decidido poner el foco en el generoso invitado detrás de este obsequio. Según los Trump, un "querido amigo" que curiosamente resulta ser un oligarca ruso con una relación bastante estrecha con Putin. Tan cercana como para que el presidente ruso lo condecore con la orden de la amistad en abril de 2026.

Su nombre, Umar Kremliov. Dirigente de la asociación internacional de boxeo. Bien conectado también a las fuerzas de seguridad rusas. ¿Y qué hay detrás de esta relación? Pues según los recién casados, nada más allá de una amistad. A veces, dicen, un regalo de bodas es simplemente eso. Un costoso y aparentemente desprendido regalo de bodas.

La esposa de Trump Jr., Bettina Trump, publicaba en Instagram que solo se trató de “un regalo de bodas” y el dinero del empresario ruso no financió el evento. “Es una pena que un gesto tan personal y alegre pueda ser interpretado como algo político o siniestro simplemente por quién lo hizo o de dónde viene”, lamentaba.

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La relación de Donald Trump Jr. con Umar Kremlev salió a la luz pública en septiembre de 2025. Donald Trump Jr., hijo del presidente en ejercicio, apareció en un escenario en Estambul junto a Umar Kremlev. No se trató de un encuentro fortuito ni de una simple oportunidad para tomarse una foto. La propia IBA anunció que Trump Jr. y Kremlev habían unido fuerzas, describió el resultado del evento como una alianz», afirmó que esta no se quedaría en algo simbólico y prometió que vendrían más iniciativas conjuntas.

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Los antecedentes de Kremlev hacen que esa terminología resulte extraordinaria. ProPublica informa que Kremlev ascendió en el mundo del boxeo ruso con la ayuda de Alexei Rubezhnoi —quien actualmente dirige el servicio de seguridad presidencial de Vladímir Putin— y que las autoridades ucranianas han señalado la cercanía de Kremlev con Putin y con los servicios de seguridad rusos. El caso de los millones de euros en apuestas que se lleva el magnate también está directamente asociado a Putin que firmó un decreto en 2021 donde dejaba claro que la empresa TSUPIS, propiedad de Kremlev, sería el único operador de apuestas, una medida que enmarcó en la supuesta lucha contra el fraude.

A esto se suma el dinero que respalda el imperio boxístico de Kremlev. La IBA fue rescatada financieramente por Gazprom, el gigante energético ruso controlado por el Estado, que inyectó decenas de millones de dólares en la organización tras la llegada de Kremlev a la dirección. La propia Gazprom está sujeta a sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. en virtud de las medidas administradas por la OFAC.

Y ahora, la relación parece aún más inquietante. ProPublica informa que, apenas unos meses después del evento en Estambul, Kremlev gastó cientos de miles de dólares en las celebraciones de la boda de Trump Jr. en mayo de 2026.Los pagos reportados se realizaron a través de una entidad afiliada a la IBA con sede en Dubái.

La cuestión ya no es si Donald Trump Jr. conocía a Umar Kremlev. La pregunta es qué quiso decir la IBA cuando anunció que el hijo del presidente y este influyente personaje ruso —vinculado a Putin— habían formado una «alianza», qué iniciativas conjuntas se derivaron de ello y por qué Kremlev estuvo dispuesto, posteriormente, a gastar una fortuna para agasajar a la familia del presidente.