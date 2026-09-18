Investigan si cinco mujeres han sido asesinadas en una casa de Filadelfia usada para hacer cine gore y porno

La investigación comenzó con un BMW mal aparcado cerca del Parque Histórico Nacional de la Independencia de Filadelfia.

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Podría ser una serie criminal en toda regla, pero es real. En ella hay de todo: cinco posibles asesinatos, urnas con restos humanos, sexo, gore, archivos de jóvenes desaparecidos, películas porno caseras y armas. Y todo comenzó, como si de una serie se tratara al encontrar un BMW mal aparcado cerca del Parque Histórico Nacional de la Independencia de Filadelfia. Una casualidad que, finalmente, ha dado paso a una de las investigaciones más perturbadoras que se han dado en Estados Unidos, por todo lo que ello implica.

La investigación se inició el 19 de junio, cuando un vigilante encontró a Eugene Horsch, de 44 años, en un coche estacionado en una zona reservada para las fuerzas del orden. En el vehículo también se hallaron armas, drogas y credenciales falsas de la DEA y del FBI con la fotografía de Horsch. La mujer que le acompañaba llevaba un documento de identidad con su propia fotografía, pero con el nombre de otra persona: Blair Tonzelli, desaparecida desde 2023.

Horsch fue, no obstante, arrestado y las autoridades registraron su casa. Lo que se encontraron en el sótano y en zonas ocultas de la misma sorprendió todavía más. La policía halló productos químicos peligrosos, munición y un cultivo de marihuana.

No solo eso también drogas, armas, insignias falsas de las fuerzas del orden federales, y archivos digitales en los que se podían ver imágenes de cinco jóvenes que, aparentemente, estaban muertas. Todas ellas desaparecidas.

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Un vídeo analizado por detectives de homicidios de la Policía de Filadelfia parece mostrar a una mujer siendo estrangulada con una brida plástica en la casa hasta que “parecía no tener vida”, además de otras dos imágenes de mujeres inconscientes con lesiones, declaraba el subcomisionado de Policía Frank Vanore. Esto se suma a grabaciones recuperadas de la casa que muestran a otras dos mujeres “aparentemente muertas”, dijo la policía el pasado mes de agosto.

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Lo que ahora se investiga es si estamos ante una ficción o realidad.No en vano, el padre de Horsch era un “conocido fabricante de drogas y cineasta erótico y gore que había publicado varias obras de ficción con temáticas violentas y masoquistas”, informó The Philadelphia Inquirer. .

En las imágenes encontradas en la casa, los agentes han identificado ya a 58 personas, casi todas mujeres. Por ahora ha entrevistado a 16, tiene pendientes otras 25 y sabe que al menos diez fallecieron posteriormente por sobredosis en circunstancias ajenas a la casa. Pero lo más preocupante es que hay siete mujeres de las que no se tiene noticias. Entre ellas la exmujer de Raymond Horsch, Amy McHale, desaparecida en 2016; Gabrielle Amarando, desaparecida en 2012; Maribel Fresses y Nicole Fusaro, desaparecidas en 2018, y la propia Tonzelli, según el recuento de la cadena de televisión 6ABC.

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En la casa hallaron también un millón de archivos digitales en los que se ha comprobado que existen imágenes de jóvenes estadounidenses desaparecidos. La policía informó que no se han encontrado restos relacionados con la investigación en la propiedad por lo que Eugene Horsch, que no aparece en los vídeos, aún no ha sido acusado de ningún delito relacionado con esas mujeres.

El padre de Horsch, Raymond RC Horsch, quien había vivido en la casa, falleció el año pasado, lo que complica aún más la investigación. Eugene Horsch ha sido arrestado y acusado a nivel federal de un delito grave de posesión de un arma de fuego, además de cargos municipales relacionados con drogas y armas. Jerry Brown, abogado defensor de Eugene Horsch, dijo a la CNN que planea declararse no culpable de los cargos.