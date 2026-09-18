Claudia Barraso 18 SEP 2026 - 20:36h.

La víctima confiesa que sigue sin poder recuperarse, ni recibir ayudas tras la brutal agresión que recibió

El detenido por el intento de asesinato de Carcaixent atrajo a su víctima con una oferta de trabajo falsa para cuidar a su abuela

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Sandra Vanesa, la mujer de 44 años y cuidadora de personas mayores que fue apuñalada tras salir de una falsa entrevista de trabajo por un hombre que se ofreció a llevarla en coche a la casa donde iba a pasar la noche, salió del hospital en el que estaba ingresada desde el pasado 7 de septiembre.

Según ha confirmado el medio ‘El Levante’, la mujer ha confesado “sentirse muy vulnerable”. Además, la comunidad Peruana ha organizado un evento solidario para ayudar a la mujer que se encuentra todavía tan débil que no puede volver al trabajo. “Estoy en una situación muy difícil, sin trabajo y sin familia aquí, ¿de qué voy a vivir?”, confesaba.

Sandra está recibiendo la ayuda de algunos de sus amigos tanto económicamente como físicamente ya que sus extremidades quedaron tan afectadas que todavía las tiene completamente vendadas. Una de las cosas que ha pedido al Gobierno es poder empadronarse para “que la asistencia social pueda darme servicio” porque como no está empadronada “los Servicios Sociales no han venido a verme”.

Necesita ayuda psicológica

“No recibo ayudas, ni tengo asistencia psicológica cuando no puedo dormir por las noches tras lo que me ocurrió, tengo crisis”, confiesa para el mismo medio. Además, cuenta que las heridas de uno de sus brazos se le complicaron hasta tal punto que tuvo que acudir a urgencias al Hospital de Sagunt: “La mano izquierda me ha vuelto a supurar y me han tenido que quitar los puntos y volver a coser, ocho puntos por cada corte”.

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La mujer, que no era de la zona, fue a una entrevista de trabajo y ha desvelado que fue agredida por un hombre que se ofreció en coche a llevarla a la casa donde iba a pernoctar. El detenido por tentativa de asesinato a una mujer en Carcaixent lo tenía todo preparado desde el principio para matarla.

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El detenido por la brutal agresión

Los investigadores han logrado atar cabos y todo indica que la entrevista de trabajo para cuidar a su abuela era una trampa mortal, según informa El Diario de Levante. La víctima reside en Port de Sagunt y había llegado a Carcaixent en ferrocarril junto a su agresor tras quedar en la estación del Norte de Valencia. Ambos habían quedado en encontrarse allí y ambos se desplazaron a una casa en una zona de diseminados entre Carcaixent y la Pobla Llarga, donde supuestamente se encontraba la abuela del detenido, aunque al llegar no había nadie en la casa.

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Cuando la mujer se dio cuenta de los hechos decidió abandonar el adosado y regresa. El agresor se ofreció a acompañarla y, tras varios rodeos por caminos rurales a pie, la arrastró hacia una zona más apartada, ya de noche, y por sorpresa sacó un cuchillo de cocina para arremeter contra ella. Antes ella, sospechando ya de las intenciones del hombre había mandado su geolocalización a una amiga junto con fotos del hombre