Celia Molina Madrid, 30 SEP 2026 - 12:48h.

La revista 'Semana' ha publicado unas fotografías inéditas de Miguel y su nueva novia, saliendo de casa de los padres del actor

Todos los intérpretes de 'La bola negra' competirán en categorías de reparto en los Óscar

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Después de su última y comentada ruptura con Aitana, Miguel Bernardeau se encuentra en una gran momento personal y profesional. Como actor, actualmente, forma parte del elenco de 'La Bola Negra', la película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi que ha sido seleccionada para representar a España en la próxima gala de los Oscar.

Bajo la batuta de Los Javis, este actor se ha puesto en la piel de Rafael Rodríguez Rapún, el último gran amor y amante de Federico García Lorca. Un proyecto que le ha colocado en la cúspide del cine español, después de haber pasado unos años complicados, desde que se acabó su relación con la cantante en diciembre de 2022 y poco antes de la cancelación de '1899', la serie que protagonizaba en aquel momento y que se quedó en una sola temporada.

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Durante esos meses, el propio Miguel confesó en la revista Esquire que había "bajado a los infiernos" por la exposición pública que se había hecho de su ruptura, cuando él, acostumbrado a llevar una coraza "por vergüenza", siempre había sido muy receloso de su vida privada:

Miguel bajó "a los infiernos" tras romper con Aitana

"Fue un momento de mi vida en el que me estaba reencontrando conmigo mismo después de una ruptura, una ruptura muy pública. Yo nunca he sido una persona de exponer mi vida, y, sin embargo, sí que se ha expuesto, sin mi permiso ni mi consentimiento. No lo elegí. Creo que eso es lo que me hizo bajar a los infiernos, por así decirlo. Y sí, es verdad, desde ahí me he reenamorado de una forma muy bonita de mi profesión porque es lo que me ha ayudado a recuperar la ilusión", dijo en la revista, tiempo antes de encarnar con maestría al hijo de un padre maltratador en la miniserie 'Querer'.

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Zhanna, una modelo e influencer letona de 28 años

Desde aquella última relación, Bernardeau no se había dejado ver con ninguna otra mujer, hasta ahora. La revista 'Semana' ha publicado en su portada una fotografía en la que camina cómodamente con Zhanna Red, una modelo e influencer letona que cuenta con 337.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

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Según los datos publicados por la revista, nació en Riga, Letonia, y está a punto de cumplir 28 años. Su vida transcurre, además, lejos de España, pues reside entre Montreal y Nueva York, por lo que se desconoce en qué momento coincidió con el hijo de nuestro famoso productor.

En el reportaje interior de la revista, vemos cómo ambos fueron a comer a casa de los padres del actor, en un exclusivo barrio de la periferia de Madrid. De allí, salieron bien cargados con las sobras de la comida, él con una bolsa azul y ella con un plato envuelto en papel film, de lo que se deduce que fue un encuentro estrecho e informal y que, desde luego, no era la primera vez que tenía lugar.

Durante el fin de semana, Miguel y Zhanna también se dejaron ver de la mano y muy cariñosos, según testigos, durante una de sus citas en La Latina, donde entraron en uno de los restaurantes más solicitados de la capital.