Registrado un terremoto de magnitud 7,6 en el centro-sur de Panamá con alerta de tsunami

El Centro de Alerta por Tsunamis de Estados Unidos ya ha dado la alerta correspondiente a los pocos minutos del seísmo.

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El Servicio Geológico de Estados Unidos ha registrado este viernes un terremoto de magnitud 7,6 en el centro-sur de Panamá, acompañado de una alerta por posible tsunami, sin que exista de momento información sobre víctimas o daños materiales.

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El seísmo ha sido identificado a las 19.56 de este viernes (hora peninsular en España peninsular y Baleares) a 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, con un hipocentro situado a 10 kilómetros de profundidad. En diferentes regiones las personas evacuaron edificios, comercios, escuelas y casas ante el potente movimiento de tierra. Se habla de que el terremoto ha podido tener ya hasta 13 réplicas. El Centro de Alerta por Tsunamis de Estados Unidos ya ha dado la alerta correspondiente a los pocos minutos del seísmo.

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En los últimos meses, en Latinoamérica se han presentado terremotos de gran magnitud.

En Venezuela, ocurrieron los primeros dos seísmos, seguidos uno del otro, de magnitud 7,2 y 7,5, el pasado 24 de junio, generando destrucción masiva en La Guaira, a unos 30 kilómetros de Caracas.

Según el último informe del Gobierno venezolano del pasado 24 de agosto, los terremotos causaron al menos 6.509 muertos, 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 viviendas con daños graves.

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En Colombia, la mañana del 10 de agosto un seísmo de 7,4 afectó a 500 municipios de 16 departamentos, la mitad de los 32 que tiene el país, donde 486.917 personas pertenecientes a 303.934 familias sufrieron algún tipo de afectación.