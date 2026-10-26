Ocho años después del crimen se celebra el juicio por el asesinato de esta joven que fue tiroteada a las puertas de su casa frente a su hermana

El crimen de Montse Fajardo

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ZaragozaOcho años después del asesinato de María Marián en la urbanización zaragozana de Movera, su violenta muerte vuelve a la actualidad. Los hechos ocurrieron el 21 de noviembre de 2018 en Movera, una urbanización de la capital aragonesa, cuando la víctima volvía de una jornada de compras con su hermana. Justo cuando se bajó del coche para recoger las bolsas del maletero, María Marián fue tiroteada por dos hombres que huyeron de la zona andando y que, a pocos metros, fueron recogidos por un tercero en coche.

Su cadáver pasó tres años en una cámara frigorífica del Instituto de Medicina Legal de Aragón esperando que un juez autorizara su entierro. Cinco años después de que sus familiares y entorno más cercano pudiese darle su último adiós, este lunes 26 de octubre de 2026 la Audiencia Provincial de Zaragoza sienta a ocho personas acusadas de este crimen.

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Su relación con un hombre de 70 años y los negocios de su pareja

El caso de María Marian ha estado abierto durante años mientras los investigadores trataban de resolver lo sucedido aquella tarde en Movera. Su familia continúa esperando que el proceso judicial en el que intervendrá un jurado popular permita esclarecer las circunstancias del asesinato de esta joven de 28 años y establecer quiénes fueron los responsables.

Con la llegada del caso a la Audiencia Provincial de Zaragoza, se abre una nueva etapa para intentar resolver uno de los crímenes que más tiempo ha tardado en llegar a los tribunales en Zaragoza.

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Como indicaban en 2019 su entorno más cercano, nadie se explicaba quién y por qué había asesinado a esta joven promesa del voleibol rumano que mantenía una relación con José 'El Mixtos', un hombre de 70 años que se dedicaba al cultivo de marihuana. Precisamente, por este negocio tan turbio, su novio, este hombre de 70 años, entró en la cárcel en 2016.

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En el operativo, María fue absuelta y el 22 de noviembre con su pareja en la cárcel, la joven fue asesinada a bocajarro en la puerta de su casa en la que convivía con su hermana mayor y con sus padres. Su familia se mudó a esta vivienda con la joven tras la entrada de José 'El Mixtos' en la cárcel. Presa del miedo tras entrar su pareja en prisión, María Marián pidió por activa y por pasiva a sus padres y a su hermana mayor que se fuesen a vivir con ella a aquella casa de las afueras de Zaragoza. Tenía miedo y "no quería estar sola en casa", recogía ya en 2019 el medio de comunicación 'Heraldo'.

La muerte de María Marián y el posible ajuste de cuentas por el negocio de su novio

María Marián temía que alguien llegase a casa a cobrarse alguna deuda de su pareja. Fue a las puertas de esta vivienda donde la joven recibió el disparo que acabaría con su vida.

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La joven regresaba a casa después de hacer unas compras junto a su hermana. Cuando llegaron a la vivienda, situada en una finca de la zona, dos hombres encapuchados se acercaron a ella y uno le disparó. A pesar de la intervención de los servicios sanitarios, no pudieron salvarle la vida.

Ese día, 'El Mixtos' no estaba en casa cuando estos encapuchados mataron a María ya que se encontraba preso en la cárcel de Zuera. Eso le descartó como posible autor material del crimen, "pero permitió a la policía encauzar las investigaciones hacia un posible ajuste de cuentas", indicaba el 'Heraldo'

"Curiosamente, la entrada en prisión del 'Mixtos' le salvó de ser ejecutado esa noche. Mientras, María, que fue absuelta y no tenía nada que ver con el caso según el juez, caía muerta víctima de un disparo", detallaba el medio de comunicación anteriormente citado.

Ocho personas, a juicio por el crimen de esta joven de 28 años

Desde el primer momento, la Policía Nacional investigó las circunstancias del asesinato para intentar descubrir quién estaba detrás de este crimen y cuál había sido el motivo. Una de las hipótesis iniciales apuntaba a un posible ajuste de cuentas por los negocios turbios que tenía el que era su pareja.

Tras varios meses de investigación, los agentes detuvieron a diez personas al estar, presuntamente, relacionadas con el asesinato de María Marián. Ahora y ocho años después de su asesinato, ocho personas se enfrentan en la Audiencia Provincial de Zaragoza a las acusaciones por su supuesta participación en la muerte de la joven.

Será el tribunal, con la intervención de un jurado popular, el encargado de valorar las pruebas y determinar las responsabilidades de cada acusado.