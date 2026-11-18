La oposición israelí arrebata al Likud de Netanyahu la presidencia de la Knéset, el parlamento

El presidente de Israel encarga a Gadi Eisenkot, rival de Netanyahu, la formación de gobierno

Compartir







La era Netanyahu parece estar llegando a su fin. Su gran rival, Gadi Eisenkot, ha conseguido una primera victoria al conseguir que su mano derecha fuera elegido presidente del Parlamento de Israel desbancando al partido Likud, del omnipotente, primer ministro Benjamin Netanyahu.

Matan Kahana, del partido Yashar! (¡Recto!), ha sido elegido como nuevo presidente de la Cámara, en una votación que otorga a la oposición el control de la agenda parlamentaria y un duro revés para el Likud. Kahana ha ganado la votación, con el apoyo de los cuatro partidos sionistas de la oposición, así como de las formaciones de mayoría palestina Raam y la Lista Conjunta. Netanyahu pierde así el control de la cámara, que marca el debate parlamentario y las iniciativas legislativas. Paralelamente, mientras continúan las negociaciones para formar gobierno.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump anuncia el fin de la entrega de ayuda militar de EEUU a Israel por valor de 3.575 millones de euros

La sesión para esta votación, para la que se requería mayoría simple, se prolongó durante más de seis horas con constantes críticas por parte del bloque de Netanyahu. El todavía primer ministro israelí en funciones, cuyos gestos durante la sesión evidenciaban una clara frustración, dejó el pleno durante la votación para atender una llamada telefónica.

Poco antes, en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Knéset, insistió con su llamamiento a formar un Gobierno "de unidad» sionista apuntalado por formaciones judías ultraortodoxas sin incorporar a partidos árabes; la llave que tiene en su mano ahora la oposición para derrocar a Netanyahu.

PUEDE INTERESARTE La actriz Susan Sarandon, detenida en Nueva York en una protesta para exigir el fin del suministro de armas de Estados Unidos a Israel

"Las amenazas actuales no son menores a las que existían en la época de David Ben Gurión y Menachem Begin, cuando ambos abogaron por la unidad para hacer frente a los riesgos para la seguridad nacional (…) Esto no es una maniobra propagandística, es la realidad", afirmó Netanyahu.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Los ojos de los ciudadanos están puestos en nosotros"

Mientras que en su primer discurso tras tomar posesión del cargo, Kahana se dirigió a Eisenkot y lo alabó como "un hombre de integridad inquebrantable": "Sé que no escatimarás esfuerzos para formar un gobierno que nos una y nos mantenga a salvo", expresó el nuevo presidente de la Knéset.

Este tampoco dudó en lanzar un dardo contra la Administración liderada por Netanyahu en esta última legislatura: "Los ojos de los ciudadanos de Israel están puestos en nosotros; sin embargo, en los últimos años, les hemos hecho bajar la mirada en más de una ocasión, avergonzados", advirtió.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El Likud presentó a su candidato ‘in extremis’

Kahana, coronel en la reserva y antiguo piloto de combate de F-16 de la Fuerza Aérea israelí, fue ministro de Servicios Religiosos durante el Gobierno de coalición de Naftalí Bennett y Yair Lapid. Pocas horas antes de la votación, el Likud había presentado como candidato alternativo al diputado Katz y había acusado a Eisenkot de promover una "votación unilateral".

Numerosos representantes de los partidos de derecha y ultraderecha, entre ellos los ministros en funciones Amijai Shikli, del Likud y responsable de la cartera de Antisemitismo; Itamar Ben Gvir, de Otzmá Yehudit y titular de Seguridad Nacional, y Orit Strock, de Sionismo Religioso y ministra de Asentamientos, subieron al estrado para agradecer a Ohana su labor al frente de la Cámara y arremeter contra las formaciones árabes y sus dirigentes, a los que acusaron de apoyar el terrorismo.

Votación entre acusaciones de fraude contra Netanyahu

La votación se produjo en medio de la tensión política por las denuncias de supuestas maniobras del entorno de Netanyahu para desacreditar el voto árabe en las elecciones del 27 de octubre. Según una información publicada este domingo por el Canal 12 de la televisión israelí, la oficina del primer ministro en funciones habría trasladado a la Policía información que condujo al arresto de miembros del partido árabe Raam por presunto fraude electoral, aunque posteriormente fueron puestos en libertad por falta de pruebas.

Los dirigentes de las formaciones árabes Raam y la Lista Conjunta exigieron el martes una comisión estatal de investigación, mientras que Yashar! solicitó a la Fiscalía que investigue penalmente los hechos.