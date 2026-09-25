La protesta se desarrollaba en paralelo a la intervención del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Asamblea General de la ONU

Susan Sarandon denuncia en la Mostra de Venecia su exclusión de proyectos por sus críticas a Israel: "El relato ha cambiado"

Compartir







Nueva YorkLa famosa actriz Susan Sarandon, ganadora de un Óscar y Premio Goya Internacional de este 2026, entre otros destacados galardones, ha sido detenida en Nueva York durante su participación en una protesta organizada para exigir el fin del apoyo armamentístico y el suministro de armas de Estados Unidos a Israel.

El acto, que se realizaba coincidiendo a propósito con la intervención del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Asamblea General de la ONU, tuvo lugar en una calle próxima a Naciones Unidas, donde la presencia de Sarandon no pasó desapercibida para nadie.

PUEDE INTERESARTE Polémica por el veto de la escritora argentina Ariana Harwicz en el Festival Cultur.Alh de Granada por rechazar el boicot cultural a Israel

Susan Sarandon y su detención en la protesta contra el suministro de armas a Israel

La protesta acabó con varios detenidos por cortar el paso en una vía pública, estando entre ellos la actriz, a la que los agentes forzaron a ponerse en pie para proceder a su arresto junto a otros manifestantes, a los que esposaron también con unas llamativas bridas blancas.

Organizada por el grupo 'Jewish Voice for Peace', todo ocurrió concretamente en la intersección de East 39th Street y First Avenue, mientras en la Asamblea General de la ONU los distintos líderes asistían con la presencia de Netanyahu.

PUEDE INTERESARTE La Audiencia Nacional ampliará la investigación a militares israelíes por torturas a los activistas de la flotilla a Gaza

Susan Sarandon y su apoyo a Palestina

Hace tan solo unas semanas, la propia Susan Sarandon, dejando ver su compromiso con la causa y denunciando en pleno Festival Internacional de Cine de Venecia que ha perdido trabajos por su apoyo a Palestina, confesaba: “Recientemente me han quitado papeles en películas porque hay agencias que siguen diciendo a la gente que no me contrate”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Durante su paso por la Mostra, donde presentó el filme ‘The Echo Chamber’, un drama romántico dirigido por Andrea Pallaoro donde comparte protagonismo con Luca Marinelli, Alicia Vikander y Ann Akin, Sarandon abordó una vez más la situación en Gaza y aseguró que cree que la percepción y "el clima" respecto al conflicto en Palestina está cambiando.

"Creo que la narrativa ha cambiado por completo. Hay muchas cosas de las que la gente ahora es consciente" dijo entonces, añadiendo después que, no obstante, en las "estructuras de poder" aún se encuentra con vetos por sus posicionamientos políticos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

“Así es la estructura de poder. Creo que entre la gente, sin duda a nivel internacional, me siento bienvenida", añadió, insistiendo en que tanto en la industria como en el público en general, "ha habido un cambio en cuanto a la comprensión de la situación" por la que atraviesa el pueblo palestino.

"Sigue habiendo posturas muy arraigadas dentro de mi sector, defendidas por sionistas que no han suavizado sus sentimientos hacia mí”, declaró, añadiendo que, no obstante, ha contado con “el apoyo” de su familia y de sus amigos”.