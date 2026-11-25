Estados Unidos denuncia que España mantiene políticas migratorias de fronteras abiertas

La historia del deportado por error a El Salvador: tenía protección en EEUU y coincidirá en la megacárcel de Bukele con los pandilleros de los que huyó

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MadridEl caso de Kilmar Abrego García se ha convertido en uno de los mayores errores de la política migratoria de Donald Trump. Su salida de Estados Unidos ha sido presentada como una victoria. Sin embargo, el proceso ha estado acompañado de numerosos reveses en los tribunales para la Administración estadounidense.

"País invadido por extranjeros"

Hasta hace apenas unos días, las autoridades de Estados Unidos buscaban su deportación a terceros países africanos, como Uganda o Liberia, dentro de una estrategia aplicada también en otros casos similares. No obstante, un giro de última hora derivado de un acuerdo judicial ha permitido que Abrego abandone territorio estadounidense y llegue temporalmente a España.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense han restado importancia a esta decisión y han asegurado que no les sorprende el destino elegido, al considerar que España mantiene políticas migratorias de fronteras abiertas y es un "país invadido por extranjeros"

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La salida de Kilmar Abrego se produjo desde un aeropuerto de Virginia bajo la supervisión de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según se ha conocido, los agentes le retiraron la tobillera electrónica que llevaba de control justo antes de embarcar en un vuelo con destino a Madrid.

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El salvadoreño, convertido en un símbolo de la oposición a la política migratoria más restrictiva impulsada por Trump, ha llegado a España acompañado por su esposa, su hermano y dos abogados. Su salida se produce gracias a un acuerdo que le ha permitido abandonar Estados Unidos por sus propios medios y escoger su destino.

Quienes le representan consideran este desenlace una victoria para Abrego, ya que desde agosto del año pasado venía reclamando la posibilidad de abandonar el país en las condiciones que él decidiera y hacia el lugar de su elección.

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Con su llegada a Madrid, Abrego deja atrás veinte meses de litigios y un proceso que comenzó cuando fue deportado por error a una megacárcel de El Salvador. Su caso adquirió notoriedad después de que su esposa lograra identificarlo por los tatuajes que llevaba en el cuerpo.

Durante ese tiempo, el presidente Donald Trump y su fiscal general rechazaron facilitar su regreso a Estados Unidos. Tampoco obtuvo respaldo por parte del Gobierno salvadoreño de Nayib Bukele. Finalmente, una orden judicial permitió su retorno a territorio estadounidense, aunque esa decisión fue seguida por nuevos procedimientos judiciales y por la amenaza de una segunda deportación, esta vez a un país africano.