Pelayo Ortiz 25 NOV 2026 - 16:45h.

Más de 1,6 millones de personas votarán por primera vez tras la convocatoria electoral este 29N

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Más de 1,6 millones de personas votarán por primera vez tras la convocatoria electoral. Entre ellos están Javier, Jorge, Laia, Aisha y Alonso, cinco jóvenes que acaban de cumplir los 18 años y que este 29N ejercerán por primera vez su derecho al voto. Afrontan esta cita electoral con ilusión y sentido de la responsabilidad, aunque también con una evidente desafección hacia unos partidos políticos que, en muchos casos, consideran alejados de sus preocupaciones.

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Informarse antes de decidir el voto

Para Jorge Pastor, estrenarse en las urnas supone asumir un compromiso como ciudadano. "Te sientes responsable, porque igual tu voto puede hacer algo", explica. Una sensación compartida por muchos de los jóvenes que se preparan para participar por primera vez en una jornada electoral.

Alonso López-Reina reconoce que el momento llega acompañado de dudas. Antes de decidir su voto asegura experimentar "un torbellino de pensamientos acerca de a quién vas a votar". A pesar de esas incertidumbres, Aisha El Haj tiene claro que quiere participar: "Tengo ese derecho y quiero votar", afirma.

Los jóvenes consultados coinciden en la importancia de acudir a las urnas con criterio propio. Para ello recurren a distintas fuentes de información, entre ellas las redes sociales, los pódcast, la radio o los debates televisivos celebrados durante la campaña.

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Sin embargo, también son conscientes de los riesgos que implica el consumo constante de información a través de Internet. Laia Cruz defiende la necesidad de contrastar los contenidos antes de darles credibilidad. "Es mejor ir a la fuente y contrastar antes de creerte todo lo que ves en redes", asegura.

A la hora de valorar la situación política actual, los cinco jóvenes consideran que los partidos no están respondiendo a las necesidades reales de la ciudadanía.

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Alonso lamenta que "actualmente la política no está tanto al servicio del pueblo, sino al servicio de los propios políticos". Una reflexión que encuentra eco en las opiniones de otros compañeros de generación.

Laia considera que el debate público está excesivamente dividido y denuncia que la política "está muy polarizada, de un extremo a otro". Javier Ramírez, por su parte, va un paso más allá y afirma que "no hay ningún partido político que realmente se preocupe por los ciudadanos".

Vivienda, servicios públicos e inmigración

Pese al desencanto que expresan hacia la política, estos jóvenes mantienen expectativas sobre la capacidad de las instituciones para responder a algunos de los problemas que más les afectan.

La vivienda figura entre sus principales inquietudes. Alonso espera que su situación personal le permita independizarse en los próximos años y confía en que "en cinco años, si trabajo y tengo el dinero, me voy a poder emancipar". Aisha, en cambio, pone el foco en la falta de medidas y recursos para mejorar el acceso a la vivienda y lamenta que "no está habiendo recursos para mejorarla".

Los servicios públicos también ocupan un lugar destacado entre sus prioridades. Lucía señala la importancia de proteger la sanidad y la educación públicas porque, a su juicio, "es algo que deberíamos tener todos independientemente del dinero que tengas". Una opinión que comparte Jorge, que considera que "los servicios públicos son muy importantes".

La inmigración aparece igualmente entre los asuntos que despiertan su interés. Javier se muestra especialmente crítico con la gestión actual y sostiene que "se está llevando de una manera en la cual no se está controlando".

Aunque afrontan su primera cita con las urnas desde posiciones e inquietudes diferentes, estos jóvenes comparten una misma aspiración: que quienes resulten elegidos gobiernen pensando en los problemas reales de la ciudadanía.

Más allá de sus preferencias electorales, consideran que el futuro Ejecutivo debería centrarse en responder a las necesidades cotidianas de la población. En eso coinciden los cinco: sea cual sea el resultado de las elecciones, esperan "un gobierno que abogue de verdad por lo que necesita el ciudadano de a pie".