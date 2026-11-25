Carlos Plá Valencia, 25 NOV 2026 - 16:32h.

El detenido había sido visto desnudo por la calle mientras discutía con otro hombre. Cuando los agentes llegaron estaba herido y muy alterado

La policía encuentra a un individuo escondido en un canapé tras hacer caer a un hombre desde un segundo piso en Paterna

Compartir







Agentes de la Policía Nacional han detenido en el barrio de Orriols, en Valencia, a un hombre de 35 años como presunto autor de delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y explosivos, robo con violencia e intimidación, receptación y daños, tras lanzar desde su vivienda un aparato de aire acondicionado a la vía pública.

En el domicilio se intervinieron casi 600 gramos de cocaína, una balanza de precisión, 28 cartuchos de arma de fuego y múltiples dispositivos electrónicos de procedencia ilícita.

PUEDE INTERESARTE Una discusión de pareja destapa un arsenal de drogas en una vivienda de Alicante

Los hechos sucedieron sobre la una de la noche del 14 de noviembre, cuando la policía nacional recibió varias llamadas de vecinos que alertaban de que un individuo, muy alterado, estaba arrojando objetos desde su vivienda a la vía pública. Entre los objetos lanzados se encontraba un aparato de aire acondicionado que impactó contra la luna de un vehículo estacionado, fracturándola. Al parecer, momentos antes el mismo individuo había aparecido desnudo por la calle mientras mantenía una disputa con otra persona.

Hasta el lugar se desplazaron varios agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional donde fueron recibidos por el presunto autor de los hechos, que presentaba heridas en el rostro y se encontraba muy nervioso.

Durante la intervención, los agentes observaron el interior del en domicilio 28 cartuchos del calibre 9 mm, 17 teléfonos móviles envueltos en papel de aluminio, un ordenador portátil y una tableta. El hombre fue detenido y trasladado a un centro hospitalario para recibir asistencia sanitaria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Posteriormente, tras obtener el mandamiento judicial de entrada y registro, los investigadores localizaron ocultos en la vivienda 572 gramos de cocaína y una balanza de precisión.

12 dispositivos electrónicos devueltos a sus propietarios

Gracias a las investigaciones, los agentes han conseguido identificar a los propietarios de diez de los teléfonos móviles intervenidos, así como del ordenador portátil y la tableta. De los terminales recuperados, seis procedían de tres robos con violencia y otros tres de delitos de hurto. Además, se comprobó que otro teléfono móvil, el ordenador portátil y la tableta estaban relacionados con otro robo con intimidación y agresión sexual.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los agentes continúan realizando gestiones para determinar la procedencia del resto de efectos intervenidos, los cuales podrían proceder de robos con violencia y hurtos. Los mismos estarían preparados para evitar la emisión de señales y facilitar su posterior salida al extranjero.

El detenido, tras pasar a disposición judicial se ha decretado su ingreso en prisión provisional, como presunto autor de delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y explosivos, robo con violencia e intimidación, receptación y daños.