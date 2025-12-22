Un equipo de rugby de Igorre, en Vizcaya, reparte gran parte de los 15 millones del tercer premio

El equipo de rugby de Igorre ha vendido unos 285 décimos y el resto se han despachado en la ventanilla de la administración número 1

VizcayaLa administración número 1 de Igorre ha repartido unos 15 millones de euros del 90693, el tercer premio del Sorteo de Navidad 2025, la mayor parte vendida por el equipo de rugby de la localidad vizcaína.

El número se ha cantado a las 11.12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla, con un premio de 500.000 euros a la serie, y se ha vendido en numerosas localidades. Entre ellas, la Administración número 1 de Igorre, que tenía 48 series asignadas y ha vendido unos 300 décimos.

El equipo de rugby de Igorre ha vendido unos 285 décimos y el resto se han despachado en la ventanilla de la administración número 1, que hacía 40 años que no daba un premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, según ha explicado el propietario.

El concejal de Festejos y Juventud del Ayuntamiento de Toledo, José Vicente García-Toledano, también ha vendido en el estanco que regenta en el Paseo de la Rosa de la capital regional, un décimo agraciado con 50.000 euros.

"Hoy es un día para hacer feliz a la gente", ha apuntado en declaraciones a los medios García-Toledano, que se ha mostrado "muy ilusionado" por este tercer premio "para que la gente pueda mejorar su calidad de vida y los problemas que tienen en el día a día".

Así, ha esperado poder seguir repartiendo premios "porque está claro que la lotería hace feliz a la gente y hoy es un día para hacer feliz a la gente", por lo que ha esperado que "todo el mundo confíe también en la lotería de El Niño y en lo que viene por delante".