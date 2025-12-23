Marcos se enteró de que el Gordo había caído en Villablino y en Bañeza y, para asegurarse, decidió llamar a su madre

Las anécdotas de los ganadores de la Lotería de Navidad 2025: de una mujer con su casa apuntalada a un club de rugby

La Lotería de Navidad es una ayuda inesperada para todos aquellos que se encuentran entre los afortunados. Sobre todo si lo que cae es el Gordo. Entre esas historias está la de Marcos y su padre, quienes fueron sorprendidos con la suerte mientras atendían a sus vacas, según informa Marcos Vaz.

"Salió el Gordo y decían que era en Villablino y en la Bañeza y le dije ‘papá, que ha tocado’ y me respondió ‘bueno, hay muchos números’". Después de un año duro de incendios y desolación, esta familia sonríe con una gran ilusión.

Una familia que hizo más de 1.000 bocadillos para los bomberos

Marcos se enteró de que el Gordo había caído en Villablino y en Bañeza y, para asegurarse, decidió llamar a su madre Nuria. “Y le dije sí, me tocó’, guardé silencio, pero no me tocó uno, me tocaron dos”, destaca ella. Y la emoción se desató por completo. “Y aquí, claro, mis padres abrazados como locos”, recuerda Marcos.

Dos décimos del Gordo para esta familia de Villalbino que también tiene una hamburguesería. Durante este verano, hicieron más de 1.000 bocadillos para los bomberos que apagaban los incendios.

Álvaro, el niño que podrá ver la Fórmula Uno

En Mallorca, uno de los ocho quintos ha llevado la alegría a la asociación 'La fuerza de Álvaro'. Esta familia lleva una década comprando este número muy especial coincidiendo con el cumpleaños del pequeño Álvaro. Así lo explica Elvira Llabrés, la madre del menor que tiene 13 años y que nació con una enfermedad rara.

"Tiene una laminopatía congénita, que es una disfunción degenerativa", explica su madre. Con donativos de tres euros, han repartido 300 décimos: casi dos millones de euros para financiar más investigación y ayudar a otras familias. "Porque cualquier cosa para ellos cuesta mucho, adaptar un coche, una casa", lamenta ella.

Aunque este golpe de suerte ayudará también a cumplir el sueño de Álvaro: “Mi sueño es ir a una carrera en directo porque soy fan de la Fórmula Uno. Mi madre dijo ‘si nos toca la lotería, vamos’. Y, pues nos ha tocado".