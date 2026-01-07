Cuando caducan los premios de la Lotería del Niño 2026: fechas para tener en cuenta y no perder el dinero

El límite son tres meses desde el día posterior al sorteo, es decir, el 7 de abril de 2026

El número 06703, primer premio del sorteo de la Lotería del Niño 2026

Perder un décimo premiado no siempre significa olvidarlo en un cajón, sino que también se “pierde” cuando se pasa la fecha límite para cobrarlo. Para la Lotería del Niño 2026 esa fecha está mucho más cerca de lo que puede parecer cuando, el 06 de enero, los niños de San Ildefonso empiecen a cantar premios.

El plazo legal para reclamar un premio de lotería

La norma de Loterías y Apuestas del Estado es muy clara: el derecho a cobrar un premio caduca a los tres meses, contados desde el día siguiente al sorteo al que corresponda. Pasado ese plazo, el importe de los premios no reclamados pasa al Tesoro Público, y ya no hay forma de recuperarlo. Al final tu ansiado premio irá para las arcas del Estado, y Hacienda decidirá qué hace con ese dinero como si fuera cualquier otra partida presupuestaria, haciéndose imposible seguirle la pista.

En el caso de la Lotería del Niño de 2026, el Sorteo Extraordinario se celebra el 06 de enero de 2026. Si se cuentan tres meses a partir del día siguiente (7 de enero), el plazo llega hasta el 7 de abril de 2026. También hay que tener en cuenta que si el último día de ese período fuese festivo en la localidad en la que se tramita el pago, el plazo se amplía un día más. En cualquier caso, conviene no apurar los plazos.

Participaciones, décimos online y premios pequeños: también caducan

El plazo de tres meses se aplica tanto a décimos como a participaciones. En estas últimas, el titular del décimo original debe cobrar primero dentro de ese mismo plazo y, solo después, repartir el dinero entre quienes tengan participaciones válidas, siempre dentro del marco legal. Por tanto, el derecho de cobro de las participaciones no se extingue tras los tres meses de rigor, sino que se mantiene por el deber del poseedor del billete de acudir a la ventanilla de cobro antes de que se cumpla este plazo.

Es importante denotar que las participaciones son contratos ‘privados’ con el emisor de estos billetes, y las condiciones, por tanto, no pueden ser las mismas. Al fin y al cabo no se puede ir a ventanilla para pedir la parte proporcional del premio que te corresponde para tu participación.

A la hora de ir a por el dinero, hay que recordar que los premios inferiores a 2.000 euros se cobran en cualquier punto de venta autorizado, y en el caso de décimos comprados por internet el importe se abona automáticamente en la cuenta asociada.

A partir de esa cantidad, el cobro se realiza en entidades bancarias colaboradoras, que para este año son Caixabank y BBVA, y estos bancos no pueden emitir ningún tipo de comisiones ni productos obligatorios para realizar el cobro, pero este siempre tiene que realizarse dentro del plazo de tres meses.

En todos los casos, si el premio no se reclama antes de que el plazo expire, el derecho al cobro desaparece y el dinero acaba engrosando las arcas públicas.