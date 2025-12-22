Cuánto tiempo tardan en pagar los décimos de la Lotería de Navidad 2025

Lotería de Navidad 2025, en directo: 70048, el segundo premio madruga y riega de millones el centro de Madrid

Para la mayoría de los premios el cobro es prácticamente inmediato desde la tarde del propio 22 de diciembre

Compartir







La gran duda llega justo después del “¿y si toca?”. Cuando un décimo resulta premiado, es importante saber cuánto tarda realmente el dinero en llegar a nuestra cuenta bancaria. La imagen mental de colas interminables en la administración de lotería o el banco, o de pasar meses esperando no tiene nada que ver con cómo está montado hoy el sistema. Y es que, para la mayoría de los premios de la Lotería de Navidad 2025, el cobro es prácticamente inmediato desde la tarde del propio 22 de diciembre, y el verdadero límite está en el plazo legal de caducidad.

La normativa de Loterías y Apuestas del Estado es clara: el derecho al cobro de un premio caduca a los tres meses, contados desde el día siguiente al sorteo. A partir de ahí, lo que marca la diferencia no es tanto la burocracia como dónde y en qué condiciones se presenta el décimo.

PUEDE INTERESARTE Cuánto dinero toca con el segundo premio de la Lotería de Navidad 2025

Desde cuándo se pueden cobrar los premios y hasta cuándo

SELAO confirma que los premios empiezan a abonarse la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos. Es decir, en cuanto la lista de premios sea definitiva y esté cargada en el sistema, ya se puede ir a cobrar.

PUEDE INTERESARTE Cómo se eligen a los niños de San Ildefonso y por qué cantan en la Lotería de Navidad

Estos premios podrán cobrarse hasta el 24 de marzo de 20265, porque el derecho al cobro de los premios de Lotería de Navidad caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del Sorteo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En definitiva, y para evitar líos innecesarios: el dinero puede empezar a cobrarse ya la tarde del 22 y no conviene apurar más allá de marzo, porque a partir de ahí el premio prescribe y las cantidades no reclamadas pasan al Tesoro Público.

Administración, banco o internet: cuánto tarda realmente el dinero

Una vez abierto el plazo, el “tiempo de espera” se mide casi en minutos, no en semanas. Loterías detalla que los premios inferiores a 2.000 euros por décimo o resguardo se cobran “exclusivamente en alguno de los puntos de venta de la red comercial” y a partir de la tarde del 22 de diciembre, en metálico o mediante Bizum. Eso significa que, para un cuarto, un quinto o una pedrea, el pago es inmediato en ventanilla: presentas el décimo, el sistema lo valida y sales con el efectivo o con el abono hecho en tu cuenta vía código QR de Bizum.

Cuando el premio igual o superior a 2.000 euros, la cosa se desplaza al circuito bancario. SELAE indica que estos importes deben cobrarse en las entidades financieras autorizadas, que para el sorteo de 2025 son BBVA y CaixaBank, que son quienes abonan los premios mayores una vez verificada la documentación. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recordado este diciembre que los bancos no pueden cobrar comisión ni exigir contratar productos a cambio por el simple hecho de gestionar el premio.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En estos casos, el tiempo técnico es el que tarda la oficina en identificar al titular (o titulares, si está compartido), practicar la retención fiscal a partir de 40.000 euros por décimo y ordenar el abono. Para premios gestionados en sucursal, las guías de cobro de la Lotería hablan de ingreso en cuenta el mismo día o en los días hábiles inmediatamente posteriores, una vez completados los trámites internos. Eso sí, hay que tener en cuenta el horario de estos bancos, por lo que el cobro del Gordo, por ejemplo no podría realizarse hasta la apertura de sucursales el día 23 de diciembre, por la mañana.

Si el décimo se compró por internet en la web oficial de Loterías, SELAE explica que los premios mayores se abonan mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente asociada a la cuenta de juego, una vez verificado el número de cuenta tras el sorteo, mientras que los premios menores se ingresan directamente en el saldo de juego (dentro de ciertos límites). En otras palabras: aquí el retraso depende más de los plazos de la transferencia que de un procedimiento adicional.

Los casos que sí pueden alargar el cobro

Donde los plazos se complican es cuando la titularidad del décimo no está clara. Loterías prevé un procedimiento específico para los billetes deteriorados: el cliente debe acudir a un punto de venta, rellenar una “Solicitud de pago de premios” y entregar el décimo roto o dañado, que se envía para su autenticación antes de autorizar el pago. Ahí sí pueden pasar semanas hasta que el informe técnico avala que el billete es válido.

En caso de pérdida o robo, tanto la OCU como la propia SELAE y distintos servicios de asesoría recomiendan presentar denuncia inmediata ante Policía Nacional o Guardia Civil, con todos los datos del décimo, y comunicar por escrito la incidencia a Loterías. Con esa denuncia, el pago puede quedar paralizado hasta que un juez determine quién es el verdadero titular si alguien intenta cobrarlo.

Algo parecido sucede con los décimos compartidos: los bancos tienen que identificar a cada participante y su porcentaje antes de abonar premios iguales o superiores a 2.000 euros, lo que añade pasos y papeles, aunque el dinero se ingrese después en una sola cuenta para facilitar el reparto.

Fuera de estas incidencias, la respuesta corta a la pregunta inicial es menos épica que el propio sorteo: los décimos de la Lotería de Navidad 2025 empiezan a pagarse la tarde del 22 de diciembre, el cobro de los premios normales es prácticamente inmediato y el verdadero límite no es la agilidad del banco, sino el calendario de esos tres meses que separan la mañana del sorteo de la fecha de caducidad del premio.