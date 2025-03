El jurado popular ha considerado culpable , por unanimidad , al acusado de dejar morir a su mujer , enferma y dependiente , a la que no atendió durante tres días tras sufrir ésta una caída y quedar tendida en el suelo.

En el juicio el acusado explicó que no llamó a emergencias después de que su mujer, que era dependiente al sufrir varias enfermedades como esclerosis múltiple e insuficiencia respiratoria, se cayera, y no lo hizo porque ella le dijo que "no iba a ir" al hospital.