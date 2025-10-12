Este 12 de octubre, las Fuerzas Armadas han protagonizado el acto central del día de la Fiesta Nacional, presidido por los reyes

Al minuto | Sigue en directo el Día de la Hispanidad

El desfile militar de este 12 de octubre en Madrid se ha convertido una vez más en el eje central de la celebración del Día de la Hispanidad. A partir de las 11:00 horas, con la llegada de los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía a la tribuna real situada en la Plaza de Neptuno, el acto ha arrancado con los honores militares correspondientes, la revista al Batallón de Honores y el tradicional izado de la bandera nacional ante la tribuna real.

El evento ha contado con la parte aérea, con numerosas aeronaves y helicópteros sobrevolando Madrid, junto a un desfile terrestre que ha combinado unidades motorizadas, vehículos blindados, escuadrones ecuestres y las fuerzas de los cuerpos de seguridad.

Más de 3.800 militares, además de aeronaves y vehículos motorizados, han marchado durante una hora y media desde la Glorieta de Carlos V a la Plaza de Colón.

En esta edición, la Comunidad de Madrid ha estado representada por siete efectivos: dos del Cuerpo de Bomberos regional, en una bomba rural pesada (BRP); tres del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) en una ambulancia UVI móvil, y dos trabajadores de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), en un todoterreno. Además, en el acto homenaje a los caídos y en el de arriado de la bandera, han participado un bombero y un sanitario respectivamente.

El detalle de un padre con su hija, miembro de la academia de la Guardia Civil

Sin embargo, la celebración no solo ha estada marcado por escenas militares, también por numerosos momentos emotivos, y uno de ellos lo ha protagonizado un técnico del Summa, el Servicio de Urgencias Médicas de Madrid.

En un video que ha compartido en las redes sociales el perfil oficial de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, se puede ver como un técnico le ha preparado una sorpresa muy especial a su hija, que forma parte de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, en plena formación institucional.

La publicación muestra a la hija, ataviada con el uniforme correspondiente a la academia oficial tras participar en los actos vinculados al evento, junto a su padre, quien aparece entre el público para entregarle un regalo.

"Hoy, en el Desfile, confluyen historias emotivas entre dos cuerpos. ‬‪La participación de un #tes del #summa112 y su hija, miembro dentro del destacamento de la escuela de oficiales de la Guardia Civil. ‬‪Su padre ha querido tener un detalle especial", cuentan en el 'post'. ‬

En medio del protocolo militar, esta escena se ha convertido en uno de los instantes más llamativos de la jornada. La joven, visiblemente emocionada, no ha podido evitar llorar y abrazar a su progenitor a pesar de las cámaras allí presentes.