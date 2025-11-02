El alunicero Niño Juan ha aparecido vivo y apalizado tras sufrir el secuestro de película en las calles de Carabanchel, Madrid

El ‘niño Juan’, el alunicero que podría haber sido secuestrado en Carabanchel: la mafia china le contrató para robar joyas imperiales en Francia

MadridEl alunicero Juan María Gordillo Plaza, conocido como 'el Niño Juan', ha aparecido vivo y con signos de haber sufrido una paliza tras ser secuestrado el pasado viernes en el distrito de Carabanchel, en Madrid, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha recibido ninguna denuncia por el secuestro, que ya habría finalizado según las mismas fuentes.

'El Niño Juan' estaría ya libre

Los agentes han encontrado en la autopista AP-41, que une Madrid con Toledo, uno de los tres vehículos implicados en el secuestro, y en su interior han hallado un extintor vaciado con el objetivo de eliminar huellas y otras posibles pruebas del suceso.

De acuerdo a las referidas fuentes, 'el Niño Juan' estaría ya libre, después de que en la noche del pasado viernes tres vehículos embistieran y tiroteasen su coche para secuestrarle y darse a la fuga.

La investigación policial apuntó a que este alunicero, con un amplio historial delictivo a sus espaldas, era el conductor secuestrado a las 20:45 horas del día de Halloween junto a una concurrida calle de Carabanchel, Antonio López, paralela a Madrid Río, una popular zona de la capital.

La investigación y las hipótesis de los agentes

La hipótesis con la que trabajan los agentes es que el origen de este secuestro sea algún ajuste de cuentas con este delincuente, aunque no se descartaban otros motivos.

A la banda de Juan María Gordillo, entre otros delitos, se le atribuyen 50 asaltos a camiones con mercancías y robos en naves de todo el territorio nacional, entre ellos el de un cargamento de teléfonos móviles valorado en más de 1,3 millones de euros en Torrejón de Ardoz (Madrid).

El secuestro de película protagonizado en las calles de Carabanchel

El secuestro, que duró menos de cinco minutos según testigos presenciales, generó escenas de pánico en Carabanchel, donde hubo vecinos que se echaron al suelo para no recibir el impacto de una bala perdida y al menos una vecina tuvo que ser atendida por una crisis de ansiedad.

Cuando los tres coches implicados se dieron a la fuga, en la calle del Marqués de Jura Real quedó abandonado el vehículo del Niño Juan, con restos del choque e impactos de bala.

Algunos momentos del secuestro han quedado grabados en imágenes de vídeo que pueden verse en las redes sociales.

Los atacantes iban en tres coches: uno se llevó al secuestrado, otro habría huido en dirección contraria, y el tercero se quedó rezagado limpiando algunos de los restos y recogiendo matrículas, relata a EFE una vecina que prefiere no hablar ante las cámaras de televisión y a quien el secuestro la sorprendió volviendo a casa desde su fisioterapeuta.

Después se desplegó un fuerte dispositivo policial, con el que se encontró un hombre que vive en un edificio de la calle en la que se produjo el crimen y que ha relatado cómo una de sus vecinas vivió el tiroteo y tuvo que ser atendida por un ataque de ansiedad.

Un taxista ha relatado que los coches "se liaron a tiros", aunque él no lo vio, se lo han contado, según ha dicho.

Lo ocurrido es tema de conversación en este distrito del sur de Madrid, el más poblado de la capital con más de 274.400 habitantes.