El niño Juan aún no ha presentado denuncia por su secuestro exprés: investigan un posible ajuste de cuentas

MadridNovedades en el caso del alunicero Juan María Gordillo Plaza, conocido como el 'niño Juan'. 24 horas después, el hombre apareció vivo y con signos de haber sufrido una paliza tras ser secuestrado el pasado viernes en el distrito de Carabanchel, en Madrid. Ahora, los agentes han encontrado uno de los tres vehículos implicados en el suceso.

El secuestro, que duró menos de cinco minutos según testigos presenciales, generó escenas de pánico en Carabanchel, donde hubo vecinos que se echaron al suelo para no recibir el impacto de una bala perdida y al menos una vecina tuvo que ser atendida por una crisis de ansiedad.

Hallan uno de los vehículos implicados en el suceso

Los agentes han encontrado en la autopista AP-41, que une Madrid con Toledo, uno de los tres vehículos implicados en el secuestro, y en su interior han hallado un extintor vaciado con el objetivo de eliminar huellas y otras posibles pruebas del suceso.

La investigación policial apuntó a que el 'niño Juan', con un amplio historial delictivo a sus espaldas, era el conductor secuestrado a las 20:45 horas del pasado viernes, 31 de octubre, junto a una concurrida calle de Carabanchel, Antonio López, paralela a Madrid Río, una popular zona de la capital.

Cuando los tres coches implicados se dieron a la fuga, en la calle del Marqués de Jura Real quedó abandonado el vehículo del Niño Juan, con restos del choque e impactos de bala.

Algunos momentos del secuestro han quedado grabados en imágenes de vídeo que pueden verse en las redes sociales.

Podría tratarse de un ajuste de cuentas

La hipótesis con la que trabajan los agentes es que el origen de este secuestro sea algún ajuste de cuentas con este delincuente, aunque no se descartaban otros motivos.

A la banda de Juan María Gordillo, entre otros delitos, se le atribuyen 50 asaltos a camiones con mercancías y robos en naves de todo el territorio nacional, entre ellos el de un cargamento de teléfonos móviles valorado en más de 1,3 millones de euros en Torrejón de Ardoz (Madrid).

En febrero de 2018 era arrestado tras caer una banda dedicada al robo de terminales electrónicos y móviles en coches y camiones, en 2013 también lo fue en un chalet de El Berrueco por delitos en distintas localidades de la región y provincias limítrofes. Hace dos años caía también al desarticularse un grupo criminal de cinco alucineros especializados en robos con fuerza de naves industriales y camiones.

Este conocido alunicero no tiene previsto interponer denuncia por lo sucedido, según han indicado a EFE fuentes policiales.