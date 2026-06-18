El edificio de 'coliving' estará situado en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo

Esta medida innovadora en las Fuerzas Armadas, pretende dar respuesta a la creciente dificultad de acceso a la vivienda

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Un moderno edificio situado en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo que incluye gimnasio, terraza-solarium, espacios de trabajo, lavandería, supermercado y habitaciones individuales a 415 euros mensuales. Así es el espacio en el que se va a desarrollar el proyecto piloto de vivienda compartida para los militares.

Esta medida innovadora en las Fuerzas Armadas, que se articula a través del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), pretende dar respuesta a la creciente dificultad de acceso a la vivienda en determinadas áreas del territorio nacional y, en particular, en la Comunidad de Madrid.

361 plazas que se pueden solicitar desde el viernes 18 de junio

Este nuevo proyecto de vivienda pretende acabar con una problemática que está generando un impacto negativo en la movilidad geográfica del personal militar, dificultando la incorporación efectiva a los destinos asignados, así como la atracción y retención del talento, según señala la orden ministerial de Defensa que regula esta iniciativa, publicada recientemente.

El edificio del 'coliving' se ubica en la calle Manuel Tovar, en una zona del norte de Madrid que ofrece una buena conexión con los principales centros de actividad del Ministerio de Defensa y con las principales infraestructuras de transporte de la capital.

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Con una capacidad para 361 plazas, que se pueden solicitar a partir de este viernes 18 de junio, el edificio ofrece habitaciones individuales y dobles completamente equipadas, todas ellas con baño privado, climatización individual y mobiliario funcional.

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Los precios oscilan entre los 415 euros al mes de una habitación individual hasta los 345 de una doble compartida, que se modificarán en función de la categoría del personal militar, de tal forma que para los suboficiales se aplicará una reducción del 10 % y del 15 % para tropa y marinería.

Grandes zonas comunes

El concepto de 'coliving' combina espacios privados con amplias zonas comunes destinadas a la convivencia, el estudio, el trabajo colaborativo y el ocio, según explica el INVIED.

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Entre los servicios e instalaciones disponibles destacan salas de estudio y espacios comunes de trabajo o 'coworking', gimnasio y zonas de ocio, terraza-solárium y jardines, lavandería autoservicio, supermercado de conveniencia, conexión wifi de alta velocidad en todo el edificio y recepción y control de accesos las 24 horas.

Además, los suministros de agua, electricidad, climatización e internet están incluidos y se ofrece acceso a instalaciones deportivas y piscina.

Personas que pueden solicitar una plaza

Este proyecto está dirigido al personal militar profesional de las Fuerzas Armadas que, por razón de destino, comisión de servicio, realización de cursos o cualquier otra necesidad vinculada al servicio, precise una solución habitacional temporal en la Comunidad de Madrid.

El uso del alojamiento quedará condicionado, en todo momento, a las necesidades del servicio y a la disponibilidad de plazas, según señala la orden ministerial.

Aunque el modelo se desarrollará inicialmente como proyecto piloto en la Comunidad de Madrid, Defensa no descarta extenderlo progresivamente a otras áreas geográficas.

Las asociaciones no están satisfechas

El proyecto no satisface las demandas de las asociaciones profesionales que no lo ven como una solución integral al problema de la vivienda.

Así, para la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO) los precios a abonar no contemplan la casuística del militar y el modelo "menoscaba la parte social o de ayuda que debe tener este tipo de alojamiento", ya que no tiene en cuenta las bajas retribuciones de los militares.

Por su parte, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) considera que una medida que podía haber supuesto un avance real "termina desvirtuándose" al favorecer a determinados colectivos como los oficiales de los cuerpos comunes y al personal el órgano central de Defensa, mientras que quienes afrontan mayores dificultades de alojamiento en relación con sus retribuciones (tropa, marinería y suboficiales) no se priorizan en el proyecto.