Los ciberdelincuentes no descansan ni en verano y la Dirección General de Tráfico alerta de un nuevo timo por lo que debes prestar mucha atención y seguir estos consejos para no caer en la trampa

Alertan de una oleada de fraudes relacionados con el "móvil estropeado": cómo funciona, consejos y qué hacer si caemos en la trampa

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Llega el verano, las vacaciones y las ganas de desconectar. Sin embargo, debes tener mucho cuidado porque los ciberdelincuentes no descansan. Además, como cada vez utilizamos más el móvil para realizar trámites y gestiones de manera telemática, debes prestar atención, ya que la DGT advierte sobre una nueva forma de estafa para que no caigas en ella.

Es probable que últimamente hayas podido recibir algún mensaje solicitando datos personales y urgiendo el pago de una multa de tráfico pendiente o un aviso de regularización de expediente. Debes prestar mucha atención porque se trata de un tipo de estafa online, conocida como 'phishing'. A través del correo electrónico o de mensajes los atacantes engañan a su víctima para obtener datos personales (número de tarjeta de crédito, credenciales de acceso), o le inducen (incluso coaccionan) para que realice un pago.

Como advierte el Ministerio del Interior, “si te llega un correo o SMS de la DGT con una multa y un enlace de pago, desconfía ya que es fraude”. Esta estafa se realiza a través de envíos masivos e indiscriminados de comunicaciones falsas que suplantan la identidad de empresas, habitualmente bancos, y organismos públicos como la DGT, con el objetivo de obtener un beneficio económico.

Al igual que el 'smishing', un fraude en el que los ciberdelincuentes envían mensajes de texto (SMS) o usan aplicaciones de mensajería haciéndose pasar por empresas legítimas. Si has recibido alguno de estos SMS o correos electrónicos falsos en nombre de la DGT, no debes poner ningún dato, ni acceder al enlace. El INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) recomienda denunciarlo en su buzón de incidencias (aquí), ya que de este modo, podrán difundir la estafa y ayudar a evitar que otros usuarios sean víctimas del engaño.

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Así puedes evitar la estafa de la DGT

Caer en una estafa es muy peligroso. El Departamento de Ciberseguridad de la Dirección General de Tráfico aconseja seguir estos hábitos para no caer en el timo del 'phishing':

El 'phishing' intenta suplantar una identidad imitándola, por lo que no debemos confiarnos por el aspecto de un correo, un SMS o una web. Debes leer con atención el correo o el mensaje y borrarlo de inmediato si te resulta sospechoso.

Debes leer con atención el correo o el mensaje y borrarlo de inmediato si te resulta sospechoso. Desconfía de los mensajes de texto, de mensajería instantánea , como WhatsApp, y correos electrónicos de remitentes no identificados.

, como WhatsApp, y correos electrónicos de remitentes no identificados. Nunca pinches en enlaces sospechosos, ni abras archivos adjuntos de remitentes desconocidos. Además, debes tener mucho cuidado porque si abres documentos adjuntos con doble extensión oculta (.pdf, .exe…) estás poniendo en peligro también tu dispositivo.

Además, debes tener mucho cuidado porque si abres documentos adjuntos con doble extensión oculta (.pdf, .exe…) estás poniendo en peligro también tu dispositivo. Cuidado con rellenar formularios en páginas web , especialmente en las que solicitan contraseñas, datos bancarios y cualquier otra información personal.

, especialmente en las que solicitan contraseñas, datos bancarios y cualquier otra información personal. Comprueba la veracidad de la información recibida (multa de tráfico) en fuentes oficiales, Sede Electrónica de la DGT, antes de enviar cualquier tipo de información a terceros.

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¿Qué hacer si he caído en el timo de la DGT?

No debes pinchar, ni abrir, ni mandar cualquier dato si te mandan un mensaje o SMS porque podrías estar cayendo en una estafa. Si has cometido el error y has accedido al enlace, proporcionado los datos personales y bancarios que le han solicitado, el Instituto Nacional de Ciberseguridad aconseja seguir los siguientes pasos de inmediato:

Informa a tu banco para que te indiquen las medidas necesarias para proteger tu cuenta bancaria.

para que te indiquen las medidas necesarias para proteger tu cuenta bancaria. Guarda las evidencias posibles del proceso , incluyendo capturas de pantalla, mensajes y enlaces recibidos.

, incluyendo capturas de pantalla, mensajes y enlaces recibidos. Denuncia la estafa a la Policía Nacional o a la Guardia Civil (de forma presencial o a través de sus canales on line), presentando las pruebas recopiladas.

Debes saber que, en caso de duda sobre la autenticidad de una notificación, recuerda que la DGT sólo comunica sus sanciones a través de correo postal y de la Dirección Electrónica Vial (DEV), el servicio de notificaciones electrónicas. Además, puedes consultar el tablón edictal de sanciones (TESTRA/TEU) para saber si tienes multas pendientes.