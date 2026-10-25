Redacción Madrid Europa Press 25 OCT 2026 - 14:21h.

'El Johnny' expresa su "decepción" porque el centro "no figure en el paquete de ayudas para alojamientos universitarios" aprobado

Tras su apertura en 1966, el colegio mayor cerró en 2014 al frustrarse las negociaciones entre Unicaja y la UCM

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MadridEl colegio mayor San Juan Evangelista, popularmente conocido en la ciudad de Madrid como 'El Johnny', ha pedido ayuda al presidente del Gobierno Pedro Sánchez para reabrir 12 años después de tener que cerrar.

La petición la ha formalizado la Fundación San Juan Evangelista (FSJE), que ha dirigido una carta al líder del PSOE en la que muestran su "decepción" porque su centro "no figure en los paquete de ayudas para alojamientos universitarios" aprobado en el último Consejo de Ministros.

En su escrito, la FSJE reconoce que la existencia de tales subvenciones implica "una toma de conciencia del Gobierno sobre la gravedad del problema habitacional de los estudiantes" pero lamenta que 'El Johnny' no esté incluido en ellas.

"Es una iniciativa que no podemos dejar de aplaudir y apoyar pero, al mismo tiempo, le manifestamos que para nosotros es muy doloroso comprobar que el San Juan sigue olvidado en un rincón, preterido y olvidado, como si sólo quedase aguardar a que llegue su final".

Oportunidad perdida de "disfrutar de un alojamiento digno y asequible"

La Fundación ha apuntado en un comunicado que durante estos años que ha permanecido el colegio cerrado "se ha perdido la oportunidad de que miles de estudiantes hayan podido disfrutar de un alojamiento digno y asequible".

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Sí han recibido a lo largo de los años "apoyo y comprensión", ya sea desde el Ayuntamiento, la Comunidad, la Asamblea o el Gobierno de España, aunque "no se ha traducido en ninguna ayuda tangible, ninguna solución presupuestaria, ninguna salida".

Mientras 'El Johnny' sigue cerrado esperando una reforma que no llega, la Fundación apela "al espíritu que inspira el paquete de ayudas a las residencias universitarias".

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Solicita a Sánchez "una solución concreta, rápida y eficaz que haga posible, con la mayor prontitud, la reforma y reapertura del colegio mayor universitario San Juan Evangelista".

Abierto en 1966, cerró en 2014 al frustrarse negociaciones

El San Juan Bautista abrió sus puertas en 1966 en Ciudad Universitaria, en el 4 de la avenida Gregorio del Amo, adscrito a la Universidad Complutense (UCM).

Formó parte del ADN cultural e intelectual de Madrid acogiendo debates, teatro, conciertos... El más recordado, el último que dio Camarón de la isla, el 25 de enero de 1992, seis meses antes de su muerte.

Dos centenares de estudiantes se quedaron sin residencia al frustrarse las negociaciones en 2014 entre la entidad que lo gestionaba, Unicaja, y la Complutense, propietaria de los terrenos.

Durante meses sufrió todo tipo de problemas urbanísticos y dejó unas reformas millonarias pendientes. Cerró definitivamente y se ocupó mientras el deterioro campaba a sus anchas.

La UCM recuperó el inmueble a finales de 2015 y, un año después, conseguía la plena titularidad del edificio al llegar a un acuerdo con Unicaja.

Ya en 2018 llegaba el anuncio de un proyecto para rehabilitar el mítico 'Johnny' y devolverle su pasado como colegio mayor y centro cultural... hasta hoy que eso sigue pendiente.