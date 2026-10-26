"Se lo debemos a Henry y a todos los que lo amaron, merecen respuestas, y esta revisión se las proporcionará", ha señalado la ministra de Interior.

El asesino de Henry Nowak, el caso que despertó disturbios en Southampton, podrá apelar su condena de 21 años

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Henry Nowak, de 18 años, murió esposado, pidiendo ayuda y diciendo: "No puedo respirar". Los hechos ocurrieron en Southampton, Inglaterra. Los agentes no dieron crédito a sus palabras y sí a las de su asesino, Vickrum Digwa, que le había atacado hasta cinco veces con un cuchillo que llevaba en plena calle y, cuando llegó la Policía, no dudó en decirle a los agentes que Henry le había provocado con insultos racistas. Los agentes se tomaron su versión al pie de la letra sin percatarse de que el herido, casi mortalmente, era Henry. A manos de Digwa.

Los agentes de policía decidieron arrestar y esposar a Henry sin percatarse de que estaba agonizando. Este les había dicho que le habían apuñalado sin que él hiciera nada, pero no le escucharon. Solo cuando se desplomó y perdió el conocimiento, los agentes comenzaron a prestarle primeros auxilios. Fue en vano. Henry murió. Los hechos tuvieron lugar el 3 de diciembre del año pasado cuando regresaba a casa después de una noche de fiesta con amigos. Vikrum Digwa cumple una condena mínima de 21 años de prisión.

En el Reino Unido, los sijs de los que Digwa formaba parte, tienen permitido legalmente portar un cuchillo Kirpan en público, ya que está protegido por leyes de exención religiosa. Sin embargo, se descubrió que Digwa tenía un pequeño Kirpan alrededor del cuello que cumplía con su obligación religiosa y la hoja 'Shastar' que llevaba consigo era mucho más grande. Medía alrededor de ocho pulgadas.

La actuación de los agentes será investigada a fondo

Pero la actuación de los agentes va a ser investigada por falta grave. No solo eso. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha anunciado que se pondrá en marcha una investigación independiente sobre el asesinato de Henry Nowak. La revisión estará dirigida por el ex secretario de Justicia conservador Alex Chalk KC, y se prevé que el informe inicial se publique en marzo del próximo año.

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La muerte de Henry Nowak se convirtió en una conmoción nacional en Gran Bretaña por sus circunstancias. Un ataque a un joven en plena calle que no había hecho nada y un atacante que usó el señuelo del racismo para intentar escapar el crimen y culpar al agredido. Un caso que reunía todas las características para convertirse no solo en portada de periódicos sino también en un enfrentamiento político.

De hecho, el líder del partido Reform, Nigel Farage, prometió "erradicar todo rastro de discriminación racial en la policía dentro de nuestro sistema de justicia" y poner fin a lo que describió como "racismo anti-blanco dentro de nuestras instituciones", y el y el multimillonario tecnológico Elon Musk se ofreció a financiar una acusación privada contra la policía.

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'Debemos llegar a la verdad de lo que sucedió antes, durante y tras aquella noche terrible, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que ninguna familia sufra la misma suerte. Se lo debemos a Henry y a todos los que lo amaron. Merecen respuestas, y esta revisión se las proporcionará", ha señalado la ministra de Interior. .

La primera fase de la investigación analizará si se perdieron oportunidades para prevenir el asesinato de Nowak. Esto incluirá examinar lo que se sabía sobre Digwa en los cinco años anteriores al ataque, abarcando la policía, los servicios de salud, las autoridades locales, las instituciones educativas y las organizaciones religiosas. Cualquier elemento relacionado con la posesión de armas- que el joven tenía en su casa- y su comportamiento violento, amenazante e impredecible.

Además, en esta fase se analizará el trato que ha recibido la familia Nowak por parte de los distintos organismos del sistema de justicia penal, incluidos la policía, la Fiscalía, el Servicio de Tribunales y Juzgados y el Servicio Penitenciario y de Libertad Condicional.

La segunda fase de la revisión examinará las actuaciones de la Oficina Independiente de Conducta Policial. Esto ocurrirá una vez que haya concluido su investigación sobre las actuaciones de los agentes de policía que acudieron al lugar de los hechos tras el apuñalamiento de Nowak. Esta fase incluirá también, "si fuera necesario", una revisión de las actuaciones policiales. La investigación en curso de la IPOC examina "si la raza o los prejuicios religiosos influyeron de alguna manera en las acciones emprendidas".

Un padre que busca justicia: "La muerte de mi hijo fue inhumana y degradante"

El día en que Digwa fue sentenciado, el padre del joven Nowak, Mark, acusó a la policía de ser "inhumana y degradante" por esposar a su hijo moribundo, pero no a su asesino. Recordó que "a Henry lo arrastraron por la grava, le forzaron las manos a la espalda y le pusieron las esposas".

En lugar de tratarlo como a una víctima moribunda, la policía arrestó formalmente a Henry por agresión y le leyó sus derechos. Eso fue lo último que escuchó. "Henry no murió con dignidad. No murió con los cuidados que merecía". Perdió el conocimiento antes de que nadie le creyera. Sin embargo, a su asesino se le concedió un trato decente; se le creyó. "No llevaba esposas al ser arrestado, ni tampoco al ser trasladado a la comisaría. Por lo que sabemos, nunca estuvo esposado".

La familia de Henry ha recibido esta investigación con alivio. En un comunicado han señalado al respecto: Por fin, buenas noticias. El anuncio de hoy sobre la Revisión Independiente de Henry Nowak es un momento significativo en nuestra lucha por la justicia".

La madre del asesino de Nowak saldrá en libertad al cumplir un tercio de su condena

La familia también ha recibido con consternación otra noticia. A principios de este mes se supo que la madre del asesino de Nowak, que fue encarcelada por retirar el arma homicida del lugar del crimen, será puesta en libertad tras cumplir solo un tercio de su condena gracias al programa de liberación anticipada del Partido Laborista dado el tiempo que ha pasado en prisión preventiva, informa el diario Daily Mail.

Kiran Kaur, de 53 años, saldrá de prisión a principios de diciembre en el marco de un controvertido programa que prevé la liberación de hasta 50.000 delincuentes al año. Fue encarcelada tras ser declarada culpable de encubrimiento en el asesinato.