El padre de Nowak, Mark, acusó a la policía el día que condenaron al asesino de su hijo de ser "inhumana y degradante" por esposar a su hijo moribundo y no a su asesino.

El asesinato de Henry Nowak será revisado: investigarán a los agentes que lo esposaron moribundo y los fallos con su asesino

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La familia de Henry Nowak ha emitido un comunicado tras el anuncio del ministro del Interior de que se llevará a cabo una investigación independiente sobre las circunstancias que rodearon su asesinato, según la adelantado Sky News.

El padre de Nowak, Mark, acusó a la policía el día que condenaron al asesino de su hijo de ser "inhumana y degradante" por esposar a su hijo moribundo, pero no a su asesino. Cuando llegó la policía, Digwa usó su "carta ganadora", acusando a Nowak de racismo cuando el agresor había sido él. Nowak intentó explicar a la policía, ya moribundo, que había sido atacado sin motivo, pero Digwa dijo que el agredido había sido él. Nadie creyó a Henry, que murió "arrastrado por la grava y esposado", mientras apenas podía decir que le faltaba el aire. En lugar de tratarlo como a una víctima moribunda, la policía arrestó formalmente a Henry por agresión y le leyó sus derechos. Eso fue lo último que escuchó.

Su padre siempre ha defendido que "Henry no murió con dignidad. No murió con los cuidados que merecía". Perdió el conocimiento antes de que nadie le creyera. "El trato que recibió fue inhumano y degradante." Y recueda que su asesino no llegó a ser esposado ni cuando era enviado a la comisaría. Llevaba legalmente un arma al ser miembro de la comunidad sij y otra escondida, ilegal, como muchas de las que guardaba en casa.

El padre de Henry no quiere que nadie más pase por lo que pasó su hijo. Y que la policía atienda primero y detenga después. Porque cuando reaccionaron al ver a su hijo moribundo era tarde. Y el asesino estaba a su lado.

Ante la revisión, pues, la familia se ha felicitado y espera que esto sea un antes y un después en la manera de actuar de la policía.

"Por fin, buenas noticias. El anuncio de hoy sobre la Revisión Independiente de Henry Nowak es un momento significativo en nuestra lucha por la justicia."

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Desde que Henry fue asesinado, hemos luchado incansablemente por obtener respuestas a preguntas que ninguna familia debería tener que hacerse. El desgaste emocional de esa lucha, sumado al dolor inimaginable por la pérdida de Henry, ha sido inmenso.

Esperamos que esta revisión, junto con las investigaciones y la indagación en curso, finalmente revele toda la verdad y logre la rendición de cuentas y el cambio significativo por los que tanto hemos luchado. Nuestra experiencia con el sistema de justicia penal ha sido profundamente decepcionante, y estamos decididos a que ninguna otra familia tenga que soportar lo que nosotros hemos sufrido.

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"Agradecemos especialmente a la ministra del Interior, Shabana Mahmood, por escuchar nuestras preocupaciones y tomar medidas; al Muy Honorable Alex Chalk KC por aceptar dirigir la revisión; y a la líder de la oposición, Kemi Badenoch, por haberla sugerido inicialmente y por apoyar nuestros esfuerzos."

"Este es un importante paso adelante, pero aún queda un largo camino por recorrer. No dejaremos de luchar hasta conseguir las respuestas, la rendición de cuentas y el cambio significativo que Henry, y todas las familias de este país, merecen."