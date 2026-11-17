Marta Egea 17 NOV 2026 - 20:00h.

Dormir con el perro o el gato puede aportar compañía, tranquilidad y sensación de seguridad, pero también puede provocar pequeños despertares y reducir la calidad del sueño

La normativa española es clara: un perro solo puede permanecer unas determinadas horas al día sin compañía

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MadridPara muchas personas, terminar el día significa apagar la luz y descubrir que el perro o el gato ya ocupa media cama. Compartir dormitorio, e incluso colchón, con los animales de compañía se ha convertido en una costumbre habitual y, para quienes la disfrutan, puede ser difícil imaginar la noche de otra forma.

La sensación de compañía, tranquilidad y seguridad explica buena parte de su atractivo. Sin embargo, dormir con una mascota tampoco garantiza dormir mejor. Movimientos nocturnos, despertares, ruidos, diferencias de horarios, alergias o ciertos riesgos higiénicos también forman parte de la ecuación.

La sensación de seguridad es uno de los principales beneficios

Una de las razones más evidentes para dormir acompañado de una mascota es emocional. Los animales pueden proporcionar compañía y una sensación de seguridad que facilita relajarse al final del día. Especialmente para aquellos que viven solos, saber que el perro o el gato está cerca puede convertir el dormitorio en un espacio que se percibe como más tranquilo.

La compañía también forma parte del vínculo establecido entre el animal y su familia. Para muchas personas, permitir que el perro o el gato duerma cerca es simplemente una extensión de la convivencia cotidiana: comparten sofá, momentos de descanso y rutinas durante el día, así que la noche termina formando parte de esa relación.

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Además, la proximidad física puede convertirse en una experiencia agradable tanto para la persona como para el propio animal, siempre que no se le obligue. Un perro que se acurruca junto a su dueño o un gato que escoge dormir cerca puede asociar ese momento con tranquilidad, calor y seguridad. Aunque, hay que matizar que permitir que un animal duerma en la cama no es un requisito para tener un vínculo fuerte con él.

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Un perro o un gato puede tener su propia cama y no significa que esté menos unido a su familia que uno que comparta el colchón. El vínculo se va a ir construyendo mediante las interacciones diarias, el cuidado, el juego, los paseos, la comunicación y las experiencias positivas compartidas.

El principal inconveniente puede aparecer mientras dormimos

La sensación subjetiva de dormir mejor y la calidad objetiva del sueño no siempre coinciden. Un estudio de Mayo Clinic analizó el sueño de adultos y perros durante siete noches mediante dispositivos de actividad. Los resultados mostraron que las personas mantenían una eficiencia del sueño considerada satisfactoria cuando el perro estaba en el dormitorio.

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Sin embargo, apareció una diferencia interesante: esa eficiencia del sueño humano era mayor cuando el perro estaba en la habitación pero no sobre la cama. Es decir, tenerlo cerca puede proporcionar parte de esa sensación de compañía sin tener que compartir el mismo colchón.

Los animales se mueven durante la noche, cambian de postura, se rascan, sueñan, bajan de la cama o deciden levantarse antes que nosotros. Un movimiento que apenas despierta completamente a la persona puede fragmentar el sueño y provocar pequeños despertares.

La higiene importa más cuando la mascota sube a la cama

Un perro que sale varias veces al día a la calle puede volver con tierra, barro y otros restos adheridos a las patas y el pelo. Los gatos con acceso al exterior también pueden introducir suciedad y parásitos.

Esto no quiere decir que haya que bañar al animal constantemente antes de permitirle entrar en el dormitorio, pero sí hay que mantener una rutina adecuada de higiene. Revisar y limpiar las patas cuando estén sucias, lavar regularmente la ropa de cama, aspirar las superficies donde se acumule pelo y mantener al día la prevención antiparasitaria son algunas de estas medidas.

También conviene evitar que un animal con diarrea, lesiones cutáneas, infestación por pulgas u otros problemas sanitarios duerma temporalmente sobre la cama hasta que pueda recibir el tratamiento adecuado.

Hay personas que tienen que extremar las precauciones

La decisión tampoco se puede valorar de la misma manera en todos los hogares. Una persona sana sin alergias que duerme perfectamente junto a su perro se encuentra en una situación distinta a alguien inmunodeprimido, con asma o con un trastorno del sueño.

Los niños pequeños también merecen especial atención. La interacción entre ellos y los animales debe supervisarse adecuadamente, especialmente cuando son muy pequeños. Un animal puede reaccionar si se siente sobresaltado, atrapado o molestado mientras duerme, aunque suela tener un comportamiento tranquilo.

El comportamiento de la mascota también cuenta

No todos los perros y gatos disfrutan durmiendo pegados a una persona. Algunos sí que quieren contacto constante, mientras que otros prefieren disponer de su propio espacio. También puede haber animales que protejan ciertos lugares de descanso, se sobresalten fácilmente cuando alguien se mueve mientras duermen o reaccionen mal si se intentan desplazar.

En estos casos, compartir cama puede generar conflictos innecesarios. Una cama propia situada en el dormitorio puede convertirse en un buen punto intermedio: el animal se siente cerca de su familia, pero cada uno tiene su propio espacio.