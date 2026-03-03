Antoni Mateu 03 MAR 2026 - 14:32h.

Una nueva sustancia está en el punto de mira, en este caso, en el ámbito de la belleza y la salud; con descontrol médico y sin aprobación para su uso en humanos en muchos casos

Retiran un producto del calendario de adviento de la marca de cosméticos Yepoda por contener microorganismos dañinos

Los medicamentos tipo 'Ozempic' tienen como base el control de la glucosa y de la obesidad en nuestro cuerpo. Los fármacos derivados de esta familia parten del GLP-1, un péptido que, precisamente, funciona regulando los niveles de glucosa en nuestro cuerpo. Sin embargo, los péptidos son mucho más que el conocido GLP-1. No son fármacos, sino que son moléculas formadas por cadenas de aminoácidos cortas. Estas cadenas, a su vez, constituyen los bloques que forman las proteínas. ¿Y para qué sirven? Regulan procesos químicos de nuestro cuerpo. La palabra péptido, por tanto, engloba el paraguas de este tipo de molécula, aunque ahora están en boca de todos gracias a su uso dentro del mundo de la cosmética.

Así pues, no sirven solamente para regular el azúcar de nuestro cuerpo o perder peso: interfieren en procesos como la reparación de tejidos dañados o nuestro metabolismo. ¿El problema? Ahora se empiezan a tomar de forma descontrolada, en algunos casos sin supervisión médica y algunos prometen "frenar el envejecimiento".

Silicon Valley se llena de péptidos sin control

Una de las primeras voces de alarma fue un reportaje publicado en The New York Times. En él se detalla cómo dirigentes tecnológicos toman diferentes tipos de péptidos que no están probados y tampoco están aprobados o regulados por ningún organismo oficial.

Se detalla, también, que el método de obtención de estos péptidos es a través de viales que vienen de China -país el cual explican en el reportaje original que es uno de los principales centros de fabricación-. "Solo para uso en investigación", detallan las etiquetas de los viales. Pero la realidad que explica el medio neoyorquino es que los polvos de los viales -es el formato en el cual llegan los péptidos- se combinan con agua y después son inyectados.

¿Para qué querrían inyectarse péptidos? De acuerdo a las informaciones del reportaje, estas inyecciones irían destinadas a la cura de lesiones: desde el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos hasta retrasar el envejecimiento biológico, hay un largo etcétera de supuestos beneficios de estas sustancias.

En España se venden para "frenar el envejecimiento"

El retraso del envejecimiento es uno de los principales reclamos para vender productos con estos principios activos, pero aplicados en el campo de la cosmética. Y todo lo que se menciona son ventajas: para nuestra piel, para el cabello, para ayudar a las defensas del cuerpo, etc. De hecho, una conocida cadena de perfumerías los promociona con el titular "qué son los péptidos y cómo pueden quitarte diez años de encima" señalando que "son el activo que consigue un efecto lifting sin cirugía":

Acto seguido -sin mencionar ningún efecto adverso de estas sustancias- se emplaza a los lectores a comprar productos que contienen péptidos enfocados, presuntamente, al retraso del envejecimiento de nuestra piel.

Inyecciones con sustancias no reguladas

El retraso del envejecimiento y su reclamo publicitario y Silicon Valley tienen un punto en común. Volviendo al reportaje de The New York Times, se habla de los "biohackers devotos": "personas que experimentan consigo mismas para buscar su salud y longevidad", y que se basan en estudios preliminares de los efectos de algunas sustancias.

¿Qué significa que es un estudio preliminar? Aunque estos péptidos muestren unos primeros efectos positivos, estos sólo se llevan a cabo a escala celular y en entornos de laboratorio. No se utilizan, ni siquiera, en ensayos clínicos en animales. Es, pues, aunque prometedor sobre el papel, un primer prototipo.

Además de la pequeña escala de testeo e impacto, las sustancias que los "biohackers" se inyectan no tienen aprobación por parte de autoridades como es el caso de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos), para Estados Unidos, o por parte de la Agencia Europea del Medicamento, en el caso de Europa.