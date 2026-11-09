Todo comienza con pistas tan ligeras que el primer impulso suele ser aplazar la visita al taller, por parecer irrelevante

Un mecánico explica el error más común al arrancar el coche en frío: “Le haces más daño del que crees”

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Un conductor español medio detecta un ruido nuevo en su coche al aparcar. Nada dramático, tan solo un tintineo apenas perceptible cuando el motor está caliente, un pequeño zumbido metálico que aparece a bajas revoluciones y desaparece al acelerar, o una vibración que no estaba antes. El primer impulso suele ser aplazar la visita al taller, por parecer irrelevante. Al fin y al cabo, el coche sigue funcionando y no se ha encendido ningún testigo del salpicadero.

Es precisamente en ese punto cuando todo se pone peor. Como ha formulado el mecánico Juan José Ebenezer, titular de Talleres Ebenezer y creador de contenido en TikTok bajo la cuenta @juanjoseebenezer, muchas veces las averías que son económicas se vuelven muy caras solamente por haberlo dejado y por desconocimiento.

Un ruido pequeño puede ser el aviso de una cascada

El caso concreto que Ebenezer utiliza como ejemplo tiene una lógica que puede replicarse a otras muchas averías mecánicas. Un motor comienza a producir un ruido diferente al habitual como consecuencia del desgaste temprano de los casquillos. Cuando esos casquillos empiezan a fallar, se deshacen gradualmente en pequeños fragmentos metálicos que caen al fondo del cárter. Estos fragmentos, arrastrados por la propia circulación del aceite del motor, se incorporan al circuito de lubricación y son distribuidos por el resto de componentes internos.

Si ahí tenemos arañazos, problemas de lubricación, o tenemos estos elementos que entran dentro y lo arañan, cogemos holgura, se acaban destrozando de forma mucho más rápida y se parte muy rápido. La avería inicial se transforma, en cuestión de unos pocos días de conducción continuada, en una avería mayor que puede exigir la sustitución completa del motor por varios miles de euros.

Cuanto más se prolonga el uso del coche con el ruido presente, más fragmentos metálicos se acumulan en el aceite y más superficies internas del motor resultan dañadas. La progresión no es lineal sino exponencial. Los primeros días de circulación con el casquillo comprometido producen daño limitado. Los siguientes, un daño mucho mayor. Y a partir de cierto umbral, la reparación ya deja de tener sentido económico y se presenta la disyuntiva de invertir varios miles de euros en un motor nuevo o dar de baja el vehículo.

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Otras averías siguen la misma lógica

La junta de la culata es otra de esas posibilidades. Cuando esta pieza empieza a fallar, lo que se manifiesta habitualmente por consumo anormal de refrigerante, mezcla del refrigerante con el aceite del motor o aparición de humo blanco por el escape, la reparación puede rondar los 800 euros si se detecta a tiempo. Si el propietario ignora los primeros síntomas y sigue circulando, el sobrecalentamiento asociado deforma la culata, daña el bloque motor y puede terminar exigiendo la sustitución completa por varios miles de euros.

La pérdida de aceite no controlada sigue la misma lógica. Un pequeño escape por el cárter o por algún retén, detectado a tiempo, se soluciona con una intervención económica que rara vez supera los ciento cincuenta o doscientos euros. Ignorado durante unos pocos cientos de kilómetros, puede acabar en gripaje del motor por falta de lubricación, con reparación que se cuenta ya en miles.

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El desgaste de las pastillas de freno se suma a este patrón. Detectado por el chirrido característico, se resuelve con una sustitución económica. Ignorado, acaba dañando los discos de freno completos e incluso comprometiendo la seguridad activa del vehículo.

Qué hacer cuando lo detectamos

Cualquier ruido nuevo, cualquier vibración inhabitual, cualquier olor extraño, cualquier testigo encendido y cualquier cambio en el comportamiento del coche merecen revisión profesional antes de seguir sumando kilómetros, sin demora. Cada día que esperemos corremos más riesgo de que una reparación simple se acabe transformando en una avería catastrófica para nuestro bolsillo y para el propio vehículo.