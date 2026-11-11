Los propietarios de automóviles con más de 15 años tienen que acudir a la ITV todos los años: hay tres grandes fallos por los que pueden suspenderla

La forma de conducir en ciudad que hace gastar mucho más y desgasta antes el coche

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La antigüedad del parque automovilístico español no deja de crecer. Los coches que circulan por nuestras carreteras tienen una edad media de 15,2 años, una cifra que refleja el envejecimiento progresivo de los vehículos en España. Aunque cumplir años no significa que un automóvil esté en mal estado, el paso del tiempo y la acumulación de kilómetros pueden provocar desgastes y averías que solo conoces cuando llega el momento de pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Según los datos del Ministerio de Industria y Turismo analizados por la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), casi dos de cada tres defectos graves detectados en los coches de más de 15 años se concentran en tres apartados: alumbrado y señalización, emisiones contaminantes y ejes, ruedas, neumáticos y suspensión. En conjunto, representan el 65,5% de los defectos graves.

¿Cuándo debo pasar la ITV con mi coche?

La ITV es un requisito imprescindible para comprobar que los vehículos mantienen unas condiciones adecuadas de seguridad y cumplen los límites medioambientales. En el caso de los turismos particulares, la frecuencia con la que hay que acudir a pasar la Inspección Técnica depende de la antigüedad del vehículo.

Los coches nuevos están exentos durante sus primeros cuatro años; entre los cuatro y los diez años deben superar la inspección cada dos años, mientras que, una vez cumplida la primera década, la revisión pasa a ser anual. Por tanto, los propietarios de automóviles con más de 15 años tienen que acudir a la ITV todos los años. En el caso de los vehículos ligeros destinados al transporte de mercancías, con una masa máxima autorizada de hasta 3.500 kilos, la periodicidad es diferente, ya que deben pasarla cada seis meses cuando superan los diez años.

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¿Qué multa te pueden poner por no pasar la ITV?

No tener la Inspección Técnica de Vehículos en vigor también puede salirte caro. Circular con la ITV caducada está considerada una infracción grave y puede conllevar una multa de 200 euros. La sanción es la misma si el conductor circula con una inspección desfavorable, es decir, cuando se han detectado defectos graves que obligan a reparar el vehículo antes de volver a la estación. En cambio, si el resultado es negativo y el propietario continúa circulando con el automóvil, la multa asciende a 500 euros, ya que el vehículo presenta defectos muy graves que suponen un peligro para la seguridad vial.

Los tres grandes defectos por los que suspenden los coches de más de 15 años

Alumbrado y señalización: el principal motivo de suspenso

El primer gran quebradero de cabeza para los propietarios de coches de más de 15 años está en el sistema de alumbrado y señalización. Este apartado concentra el 23,1% de los defectos graves detectados, lo que lo convierte en el motivo más frecuente. Las averías pueden ir desde una bombilla fundida hasta problemas eléctricos, cables deteriorados, fusibles o fallos en el funcionamiento de los dispositivos luminosos.

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No se trata únicamente de una cuestión de visibilidad. Circular con una luz que no funciona correctamente puede dificultar que otros conductores detecten la presencia del vehículo o interpreten sus maniobras, especialmente durante la noche o en condiciones de poca iluminación. Por ejemplo, un intermitente averiado impide señalizar adecuadamente un cambio de dirección o un adelantamiento. Se trata de pequeños fallos que, en muchas ocasiones, el propio conductor puede detectar antes de acudir a la estación de ITV.

Emisiones contaminantes: una avería que puede pasar desapercibida

El segundo apartado que más problemas genera es el de las emisiones contaminantes, responsable del 22,3% de los defectos graves. A diferencia de lo que ocurre con las luces, estos fallos no siempre son fáciles de identificar a simple vista. Un automóvil puede arrancar con normalidad, funcionar aparentemente bien y, sin embargo, superar los límites de emisiones establecidos cuando se somete a las pruebas correspondientes.

Entre los componentes que pueden provocar estas incidencias destacan el catalizador, el filtro de partículas y la válvula EGR. Con el paso de los años y la acumulación de kilómetros, estos elementos pueden deteriorarse, obstruirse o perder eficacia, lo que afecta directamente al control de los gases contaminantes que expulsa el vehículo.

Por este motivo, conviene prestar atención a las señales que pueda dar el automóvil. Un testigo de avería del motor encendido o la presencia de más humo del habitual por el tubo de escape pueden alertar de que existe algún problema que debe revisarse antes de acudir a la inspección. Dejarlo pasar no solo puede provocar un resultado desfavorable, sino que también puede acabar derivando en una reparación más costosa.

Neumáticos, ruedas y suspensión: el desgaste acumulado de los kilómetros

El tercer gran foco de defectos se encuentra en los ejes, ruedas, neumáticos y suspensión, que concentran el 20,1% de los fallos graves registrados en los coches de más de 15 años. Son elementos que sufren especialmente con el uso diario, los kilómetros recorridos y las irregularidades del asfalto.

Los neumáticos desgastados, los daños en los flancos o una suspensión en mal estado pueden comprometer seriamente el comportamiento del vehículo. Unas ruedas con poca adherencia reducen el agarre sobre el asfalto, mientras que unos amortiguadores deteriorados perjudican la estabilidad y pueden aumentar la distancia necesaria para detener el automóvil. Además, hay que recordar que la profundidad mínima legal del dibujo de los neumáticos es de 1,6 milímetros.

Aunque estos tres apartados encabezan la clasificación, no son los únicos elementos que deben vigilar los conductores. Los frenos representan el 11,4% de los defectos graves, mientras que los problemas relacionados con la carrocería y el chasis suponen el 7,1%. El desgaste de discos y pastillas puede reducir la eficacia de la frenada y la corrosión de determinados elementos estructurales puede comprometer la resistencia del vehículo.

La importancia de mantener estos componentes en buen estado va mucho más allá de pasar favorablemente la ITV. Según un estudio de la Fundación Línea Directa, los turismos de 15 años o más representan el 42,9% de los vehículos con deficiencias implicados en accidentes de tráfico con víctimas, frente al 16% de los automóviles de hasta cuatro años. Unos datos que ponen de manifiesto la importancia del mantenimiento preventivo, especialmente en los vehículos más ‘viejos’. No obstante, tener un coche antiguo no significa necesariamente conducir un automóvil inseguro, ya que su estado de conservación y las revisiones periódicas son determinantes.

Consejos para pasar la ITV sin sustos ni contratiempos

El primer consejo es no esperar hasta el último momento para comprobar el estado del vehículo. Unos días antes de la cita conviene revisar todas las luces, desde las de posición y cruce hasta los intermitentes, las de freno, marcha atrás y matrícula. También hay que comprobar la presión y el desgaste de los neumáticos, asegurándose de que no presentan daños visibles y de que su dibujo supera el mínimo legal. Si aparece algún testigo de avería en el cuadro de instrumentos, lo recomendable es averiguar su origen antes de acudir a la inspección.

También es aconsejable, realizar una revisión preventiva en un taller de confianza. Un profesional puede comprobar el funcionamiento del sistema de frenado, la suspensión, los neumáticos y el estado de los componentes relacionados con las emisiones contaminantes, elementos que pueden esconder problemas difíciles de detectar para el propio conductor. Anticiparse a estos posibles fallos permite reparar las averías a tiempo, evitar una segunda visita a la estación de la ITV y, sobre todo, seguir circulando con unas condiciones adecuadas de seguridad.