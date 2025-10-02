Inés Gutiérrez 02 OCT 2025 - 15:20h.

Hay lugares que son bellos de día, pero mucho más durante el atardecer, como estos

Rincones especiales y escondidos del parque del Retiro de Madrid: del foso de los monos a la Montaña de los Gatos

Compartir







MadridEn el día hay muchos momentos que merece la pena disfrutar al máximo, pero hay dos que destacan por su belleza, el amanecer y el anochecer, tanto por los sentimientos que genera en quien los vive como por la magia que produce a su alrededor. Todo se baña de una luz única y será inolvidable sin importar con quién estés o dónde… ¿o el lugar sí que importa?

Hay atardeceres todos los días, por eso es habitual que algunos nos pasen desapercibidos, otros nos encuentren dentro de casa, liados con algo y otros con una bebida en la mano, sentados en una terraza, sobre todo durante los días de verano. También hay quien hace del ocaso un momento clave, que debe ser recordado y venerado, y busca los mejores espacios para disfrutarlo al máximo. Estas rutas y spots pueden ser perfectos para ellos.

PUEDE INTERESARTE Por qué el Sol se ve más grande al amanecer

Rutas y spots secretos para vivir las últimas puestas de sol veraniegas

Los ‘cazadores de atardeceres’ buscan los mejores lugares para disfrutar de esos últimos momentos del día, un momento en el que el cielo se llena de colores y la luz adquiere ese toque dorado que tan atractivo resulta a los influencers, que siempre aprovechan esa hora para sus mejores fotos. Estos lugares no es que sean ideales para esas instantáneas, es que son perfectos para que olvides que el móvil existe.

Hay lugares emblemáticos que son perfectos para disfrutar de un buen atardecer, casi todo el mundo los conoce, por lo que tienen poco de secretos, pero los clásicos llegan a serlo por algo, así que no descartes disfrutar de la belleza que se ve desde el Monte Igueldo en San Sebastián, la playa de Maspalomas en Gran Canaria o el Templo de Debod, en Madrid.

PUEDE INTERESARTE Las siete maravillas naturales de España, según National Geographic

Si buscas una experiencia un poco menos habitual, puede que te apetezca viajar a la villa medieval de Aínsa, donde no solo puedes disfrutar de este lugar y caminar hasta cansarte, también puedes disfrutar del atardecer, porque su castillo ofrece unas vistas de la zona espectaculares.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El mirador de El Garbí, en el municipio de Estivella (Valencia) ofrece unas vistas espectaculares todo el día, pero si comienza a caer la tarde, puede que te apetezca esperar unos minutos y disfrutar de su atardecer. Mallorca está llena de belleza y es probable que disfrutes del atardecer desde cualquier punto en el que te pares, pero si quieres uno ideal, escoge el Cabo de Formentor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

¿Te gustan los atardeceres en la playa? En Cádiz, la playa de La Caleta es perfecta para ti, pero si estás en Asturias, escoge la playa Gueirúa, en Cudillero, que tampoco está nada mal. Si eres más de montaña, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Aragón) es un espacio infinito de rincones en los que apreciar la belleza de la naturaleza en cualquier momento, también al caer el sol.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Quienes sienten que el anochecer es el fin de una etapa, puede que quieran rematar esa experiencia apreciándolo desde el Cabo Finisterre de A Coruña. Nada mejor que despedir el día desde el fin del mundo.